Za izvedbo spremljanja cen osnovnih živil tri ponudbe, gibljejo se od 18.000 do 85.000 evro

Na javno naročilo ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za izbiro izvajalca spremljanja in primerjave maloprodajnih cen košarice 15 osnovnih živilskih skupin pri različnih trgovcih so prispele tri ponudbe. Ponujene cene se gibljejo od nekaj manj kot 18.000 do skoraj 85.000 evrov, sta poročala časnik Finance in televizija Pop TV.

Ponudbo so oddala družbe Marcelino za 17.841,20 evra, April 8 za 47.250,60 evra in Formitas Creative za 84.905,90 evra, vse z DDV.

V košarico bodo uvrščeni izdelki iz 15 skupin osnovnih živil – pšenična bela moka, beli kruh in testenine, goveji in svinjski zrezki ter piščančji file, mleko, tekoči jogurt, sir in maslo, jajca, jabolka, krompir, sončnično olje in beli sladkor. Cene se bodo spremljale za do pet živil v vsaki skupini, torej skupno za do 75 živil, če jih ima trgovec toliko v svoji ponudbi.

Kot je ministrstvo navedlo v povabilu k sodelovanju, bo pravočasno prispele ponudbe razvrstilo glede na merilo in preverilo njihovo ustreznost z vidika zagotavljanja naročnikovih zahtev, nato pa bo preverilo, ali so izpolnjeni pogoji za sodelovanje najugodnejšega ponudnika. Predvideno je, da bo izvajalec vzpostavil posebno spletno stran, na kateri bo na 14 dni objavljal aktualne cene izbranih živil po trgovcih v Sloveniji, in sicer v obdobju od 1. septembra 2022 do 31. marca 2023. Predvideno je tudi, da bo na začetku, na sredini in na koncu tega obdobja spremljal cene izbranih živil v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem.

Točne opredelitve posameznih proizvodov, za katere se bodo spremljale cene, bo izbrani izvajalec določil po predhodnem posnetku stanja proizvodov pri trgovcih, kjer se bo pripravil končen seznam. Tega bo moral uskladiti z ministrstvom, pripravljen pa mora biti do 8. septembra.

Cene bodo spremljali pri trgovcih Mercator, Spar, Tuš in Engrotuš, Hofer, Lidl in Eurospin, določa razpisna dokumentacija. Prvo spremljanje cen naj bi izvedli najkasneje 12. septembra, spletna stran mora biti vzpostavljena najkasneje 15. septembra.