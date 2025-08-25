SLANE NOVICE

Piranska sol nastaja od sv. Jurija do sv. Jerneja (FOTO)

Pridobivanje soli na Obali je skoraj izumrlo. Danes ga obujajo s kar dvema praznikoma.
Fotografija: Solin ne oživljajo le s pridelavo soli, temveč tudi z ohranjanjem njihove kulturne dediščine. FOTO: Janez Mužič
Solin ne oživljajo le s pridelavo soli, temveč tudi z ohranjanjem njihove kulturne dediščine. FOTO: Janez Mužič

Janez Mužič
25.08.2025 ob 09:45
Janez Mužič
25.08.2025 ob 09:45

Pirančani so si od nekdaj lahko privoščili nekoliko debelejši kos kruha zavoljo svoje soli. Prva ustna poročila o piranskih solinah segajo v davno leto 804, ko so jih omenjali poslanci Karla Velikega na srečanju v Rižani.

Prvi pisni zapisi o Sečoveljskih solinah pa so iz 13. stoletja, najdemo jih v dokumentih, povezanih z Beneško republiko. Že tedaj so bile soline pomemben vir soli za celotno območje severnega Jadrana. V Piranu se danes te spoštljivo stare tradicije dobro zavedajo, zato imajo kar dva praznika soli.

Zraslo na soli

Prvi je solinarski praznik ob godu sv. Jurija, ki ga Piran praznuje konec aprila. Sv. Jurij je namreč zavetnik mesta, na njegov god pa se tradicionalno začenjala solinarska sezona. S praznikom obujajo nekdanji čas spomladanskega odhoda v soline in najavljajo novo sezono.

Nekoč so se na pot iz Pirana v Sečovlje odpravile cele družine, ki so v solinah ostale do septembra. Na barke so naložili pohištvo, slamnjače, trebušaste steklenice s prevleko iz ločja, kuhinjsko posodo, vence česna, pa tudi mačke in celo kletke s kanarčki. Vse to so preselili v kamnite solinarske hiške, v katerih je poletje teklo v ritmu soli. V Sečoveljskih solinah je bilo več kot 400 hišic, nekaj deset še v Fazanu pri Luciji in Strunjanu, zato se je v soline preselilo veliko ljudi.

Izkušnje, znanje in orodje solinarjev živijo že stoletja. FOTO: Janez Mužič
Izkušnje, znanje in orodje solinarjev živijo že stoletja. FOTO: Janez Mužič

Očetje in starejši so pripravljali solna polja, nato vsak dan pobirali sol. Otroci so pomagali pri zapiranju in odpiranju vodnih zapornic, žene so kuhale in oskrbovale družine s pitno vodo, saj je v solinah ni bilo. Sol je bila tako plod skupnega truda in je pomembno oblikovala blagostanje. Večina pridelka je romala v Benetke, sedmino pa je smela tržiti piranska komuna sama. To je močno pripomoglo k razvoju mesta, za katero pravimo, da je zraslo na soli.

Sol ni blatna

Konec avgusta oziroma na začetku septembra so se solinarske družine vračale domov. To se je dogajalo po zadnji žetvi soli, okrog 24. avgusta, goda sv. Jerneja. Zato imajo danes ob koncu poletja še en, z okusom soli začinjen solinarski praznik, ki prav tako obuja bogato dediščino.

Letos so ga proslavili minuli konec tedna. V nasprotju s pomladnim praznikom, ki poteka predvsem v Piranu, so ga tokrat pripravili v Krajinskem parku Sečoveljske soline na Leri – kjer v podjetju Soline Pridelava soli, d. o. o., še danes pridelujejo sol po tradicionalnem piranskem postopku. Obiskovalcem so solinarji razkrivali tudi skrivnost petole, od nekdaj cenjene posebnosti piranske soli.

Solinarska družina Skupnosti Italijanov Giuseppe Tartini Piran je pokazala delček tistega, kar so nekoč nosili s seboj v soline in iz njih. FOTO: Janez Kočar
Solinarska družina Skupnosti Italijanov Giuseppe Tartini Piran je pokazala delček tistega, kar so nekoč nosili s seboj v soline in iz njih. FOTO: Janez Kočar
Na stojnicah so ponujali solinarske slamnike in natikače, spominke, pa tudi kulinariko. FOTO: Janez Kočar
Na stojnicah so ponujali solinarske slamnike in natikače, spominke, pa tudi kulinariko. FOTO: Janez Kočar

Drugod po Sredozemlju so sol pridobivali na blatni podlagi, zaradi česar je bila pogosto rjavkasta. V Piranu pa kot podlago uporabljajo solinsko blato – fango, ki se v kanalih obogati s slano vodo. Pred sezono ga solinarji razmažejo po posebnih kristalizacijskih bazenih, kavedinih, ga ravnajo in zalivajo z morsko vodo. Tako hranijo mikroorganizme in alge, ki tvorijo trdno plast – petolo. Ta ločuje blato od soli, preprečuje, da bi sol postala umazana, hkrati pa jo obogati z minerali.

V sečoveljskih solinah je bilo več kot 400 hišic, nekaj deset še v Fazanu pri Luciji in v Strunjanu.

Solinarska marenda

Obiskovalci so se o tem lahko prepričali tudi na stojnicah, prisluhnili solinarskim zgodbam in okušali kulinarične dobrote s soljo. Predstavili so solinarske izdelke – od slamnikov in natikačev taperinov do spominkov in umetniških del. Program so dopolnile predstavitve Muzeja solinarstva, Pomorskega muzeja Sergej Mašera Piran, projekta Life urca proemys, pa tudi številne razstave in delavnice. Najmlajši so barvali lesene taperine, poslušali pravljice Nike Solce in ustvarjali pod mentorstvom umetnika Vaska Vidmarja.

Otroci so pod mentorstvom vsestranskega umetnika Vaska Vidmarja barvali natikače solinarjev – lesene taperine. FOTO: Janez Kočar
Otroci so pod mentorstvom vsestranskega umetnika Vaska Vidmarja barvali natikače solinarjev – lesene taperine. FOTO: Janez Kočar
Pridobivanje soli navdihuje tudi izdelavo unikatnih in umetniških spominkov. FOTO: Janez Kočar
Pridobivanje soli navdihuje tudi izdelavo unikatnih in umetniških spominkov. FOTO: Janez Kočar

Za gurmane so pripravili predavanje o solinarski kulinariki, za ljubitelje zgodovine pa predavanje direktorja Pokrajinskega muzeja Koper Marka Bonina o lastniških spremembah solin na začetku 20. stoletja. Kako še danes poteka pobiranje soli, so prikazali na solnem polju Občine Piran, kjer so pripravili tudi pravo solinarsko marendo. Za kulturni utrip so poskrbeli portoroški pevci, folklorna skupina Val Piran in solinarska družina La Famea dei salineri, ki je v živo prikazala odhod z barko v Piran.

Pri številnih zeliščih, v kozmetiki in še marsikje ne gre brez piranske soli. FOTO: Janez Kočar
Pri številnih zeliščih, v kozmetiki in še marsikje ne gre brez piranske soli. FOTO: Janez Kočar

Med praznikom so omogočili brezplačni vstop v krajinski park, vodene oglede v slovenščini in angleščini ter obisk piranskih muzejev. V program so vključili tudi nedeljsko sveto mašo v cerkvi sv. Jerneja na Seči, ki ji je sledilo druženje s kulturnim programom in ustvarjalnimi delavnicami.

Na barke so naložili pohištvo, slamnjače, trebušaste steklenice, kuhinjsko posodo, vence česna, kletke s kanarčki in celo mačke.

