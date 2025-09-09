DANES JE BOLJ LE POSLUŠAL

Za Goloba mogoč le en zaključek: »Ne smemo in ne bomo se ustavili« (FOTO)

Predsednik vlade je sklical posvetu o dolgotrajni oskrbi.
Fotografija: »Ne smemo in ne bomo se ustavili, projekt mora teči skladno s časovnico.« FOTO: Leon Vidic/delo
»Ne smemo in ne bomo se ustavili, projekt mora teči skladno s časovnico.« FOTO: Leon Vidic/delo

STA, M. U,
09.09.2025 ob 17:19
09.09.2025 ob 17:19
STA, M. U,
09.09.2025 ob 17:19
09.09.2025 ob 17:19

Na današnjem posvetu o dolgotrajni oskrbi, ki ga je sklical premier Robert Golob, so se predstavniki vlade, občin, sociale in zdravstva posvetili »šibkim točkam, vsem ozkim grlom, ki so se zdaj že identificirala«. Kot je po posvetu dejal Golob, je bil zaključek samo eden: »Ne smemo in ne bomo se ustavili, projekt mora teči skladno s časovnico.«

Prevelik projekt, da bi bilo to možno vse že prvi dan 

Po Golobovih besedah so imeli odkrit pogovor z vsemi deležniki, ki so zadolženi za pripravo in izvajanje nalog dolgotrajne oskrbe. Strinjali so se, da mora projekt teči v skladu s časovnico, pri čemer pa ne pričakujejo, »da bo v celotni državi s prvim dnem možno, da bi vsak uporabnik dobil enako kvalitetno storitev«. Kot je namreč izpostavil, »gre za prevelik projekt, da bi bilo to možno«.

Premier je zlasti poslušal

Na vprašanje, ali je sam zadovoljen s trenutnim funkcioniranjem dolgotrajne oskrbe, pa je dejal, da so točno to vprašanje danes zastavili udeležencem posveta. »In eden od zaključkov je bil, da so ne glede na medijsko sliko razmere v sistemu boljše,« je dejal, a dodal, da to niso njegove besede, da je sam danes zlasti poslušal.

image_alt
Svoboda stopila v bran ministru Maljevcu: Tega si absolutno ne zasluži

Posvet o dolgotrajni oskrbi, ki ga je sklical predsednik vlade Robert Golob, na katerem so sodelovali izvajalci storitev, predstavniki uporabnikov in pristojna ministrstva. Udeležil se ga bo tudi Simon Maljevac in Luka Mesec. FOTO: Leon Vidic/delo
Posvet o dolgotrajni oskrbi, ki ga je sklical predsednik vlade Robert Golob, na katerem so sodelovali izvajalci storitev, predstavniki uporabnikov in pristojna ministrstva. Udeležil se ga bo tudi Simon Maljevac in Luka Mesec. FOTO: Leon Vidic/delo
FOTO: Leon Vidic/delo
FOTO: Leon Vidic/delo
FOTO: Leon Vidic/delo
FOTO: Leon Vidic/delo

Kot je dejal minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, bodo zagotovo naleteli še na nekaj ovir, a gre za »tek na dolge proge«, za sistem, ki ga vzpostavljajo za prihodnjih deset, dvajset let.

image_alt
Domovi za starejše končno dostopni? Maljevac obljublja, ljudje pa: »Dokler ne doživim, ne verjamem«

Informacijski sistem je po njegovih besedah trenutno v fazi testiranja in bo zaživel v kratkem, je napovedal Maljevac. V vmesnem obdobju pa so se s centri za socialno delo dogovorili za izdajanje odločb preko informacijskega sistema Krpan.

