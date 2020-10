Za frizerske salone omilili pogoje, fitnes centri ostajajo zaprti

Forma. FOTO: Forma

Vlada je na dopisni seji sprejela spremembo odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji. Med drugim je z njim določila, da lahko tudi v rdečih regijah frizerski in kozmetični saloni sprejmejo eno stranko na 20 kvadratnih metrov. Določila odloka je tudi uskladila z veljavno prepovedjo gibanja v nočnem času.Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko, je s spremembo odloka danes določila vlada. Če je poslovni prostor manjši od 20 kvadratnih metrov, lahko v njem ponudniki sprejmejo le eno stranko.Vlada je s tem prisluhnila frizerjem in kozmetikom, ki so jo pozivali k omilitvi pogojev za opravljanje svoje dejavnosti.Ni pa ministrski zbor ugodil ponudnikom fitnesa in rekreativnih športnih dejavnosti, ki so na vlado danes prav tako naslovili javno pismo in pozvali k spremembi odloka. Fitnes centri so v rdečih regijah zaprti, v oranžnih pa velja pravilo ene osebe na 20 kvadratnih metrov, ostaja neomajna vlada.