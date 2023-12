Za Franca je bilo usodno perilo. Ko ga je dal sušiti, se je zgodilo najhujše

Le še nekaj ur je krajane Spodnjega Tuštanja ločevalo od božičnega večera. In vse je bilo pripravljeno na praznovanje, na druženje z najbližjimi, na obisk polnočnice. Prav nihče pa si ni mogel misliti, da jim bo čarobnost božiča skalila – izguba enega izmed krajanov.

Ko se je namreč prebivalstvo, ki živi tam pod tuštanjskim gradom, prebudilo v sobotno jutro, je bilo vsega konec. Bližala se je deveta ura zjutraj, s prizorišča pa je odšel še zadnji gasilec. Za seboj je pustil sled, iz katere je bilo mogoče izluščiti zgolj to, da se je v dotrajani domačiji, kjer se po domače reče Pri Rožičevih, dogajalo nekaj pretresljivega.

Tu notri se je vnelo. Tu notri je spal. In se nikoli več zbudil. FOTO: Lovro Kastelic

V njej je vse življenje živel Franc Makovec. Imel je srednje veliko kmetijo in zanjo skrbel do zadnjega. Otrok ni imel, vseskozi se je držal bolj ali manj zase. Le redko se je pojavil v javnosti. V družbo ni rad hodil, srečanj, ki jih organizirajo v društvu krajanov Zgornjega in Spodnjega Tuštanja, se ni udeleževal.

Zaradi pregretja so se vnela oblačila »Po doslej zbranih obvestilih so se zaradi pregretja vnela oblačila in drugi predmeti ob peči, ti so tleli in povzročili močno zadimljenost v prostoru, kjer je spal moški.« Policisti z ljubljanske PU so nam še povedali, da uradno vzrok smrti še ni znan ter da je bila odrejena obdukcija. Dodali so, da v hiši v času dogodka ni bilo drugih oseb ter da nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O ugotovitvah bodo obvestili tudi pristojno državno tožilstvo.

V noči na soboto je dal sušit perilo. Sušil ga je ob krušni peči. A kaj ko se je perilo na lepem vnelo in že v naslednjem hipu je bila soba, v kateri je spal, v dimu. In ta je bil usoden za 89-letnega stanovalca.

Pogasili v uri in pol

Ko so prvi vaščani zagledali dim, ki se je plazil iz Makovčeve domačije, je bilo že prepozno. Poklicali so gasilce, ura je bila 7.30.

Ob 7.40 se je na kraju nesreče zvrstilo 12 moravških gasilcev, prišlo jih je še deset iz sosednjega Vrhpolja in Domžal. Akcijo je vodil Milan Peterc in jo končal v uri in pol. Žal se je končala s smrtnim izidom. Na kraj dogodka so prišli policisti, da so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj, ter reševalci Nujne medicinske pomoči Domžale. Slednji so potrdili, da je tik pred božičnim večerom ta svet za vselej zapustil – Franc Makovec.