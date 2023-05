Za enega lipana 150 evrov: 63 cm naj bi imel največji pri nas (FOTO)

Pred dnevi se je na večini slovenskih sladkovodnih salmonidnih voda začela sezona ribolova na lipana. Trajala naj bi do 30. septembra. Ker pa gre za eno najbolj ogroženih ribjih vrst, saj so jih v preteklih letih zdesetkali kormorani, hkrati pa se je zaradi človeških posegov v reke in potoke in poletnega pregrevanja voda močno skrčil tudi njihov življenjski prostor, so marsikje njegov uplen prepovedali ali pa omejili.

63 cm naj bi imel največji pri nas.

V ribolovnih revirjih, ki so še pred desetletji slovela kot lipanski raj in so lahko ribiči z različnimi tipi muh z lahkoto ujeli dnevno normo (denimo tri merske lipane), je zdaj že nekaj let v veljavi predvsem pravilo ujemi in spusti ali pa je dovoljen le uplen enega lipana. Marsikje je njegova minimalna zaščitna mera več kot zakonskih 30 centimetrov, saj imajo ribiške družine pravico glede na stanje populacije pravila tudi zaostriti. Ponekod so njegovo zaščitno mero dvignili na 35 ali 40 centimetrov, spet drugje pa so določili, da ga zaradi trenutnega stanja sploh ne smeš upleniti oziroma so posamezne revirje celo popolnoma zaprli za ribolov te vrste ribe. Ali pa so začetek ribolovne sezone pomaknili celo na 1. junij.

Lipan je med najbolj ogroženimi salmonidi zaradi suše in pregrevanja voda.

Čeprav velja lipanovo meso za eno najokusnejših (v primerjavi s postrvjo je ta salmonidna vrsta bolj sladkobnega okusa), pa je med muharji nasploh vse več takih, ki jim je lipana užitek le loviti, se z njim fotografirati, nato pa ga čim prej izpustiti nazaj v vodo. Ker ga največkrat lahko lovijo le še v najbolj trofejnih revirjih v zgornjih tokih gorskih rek in potokov (Lepena, Koritnica, Soča, Unica, Iščica, Tržiška Bistrica, Sava, Savinja ...), seveda ta oblika športnega ribolova postaja vse elitnejša.

Na muharskem taboru za mlade ribiče v Osilnici FOTO: RZS

Kdor si bo zaželel lipanovega mesa, bo moral za svoj gurmanski užitek plačati najmanj 25 evrov (RD Šempeter denimo v revirju Savinja 7 dovoli uplen le enega lipana, večjega od 35 centimetrov, in dveh ameriških postrvi, pri čemer je lahko le ena od teh rib večja od 40 centimetrov), sicer pa se cene v različnih rekah in revirjih celo za sistem ujemi in spusti gibljejo od 30 pa vse do 100 evrov za dnevno ribolovno dovolilnico. Med zadnjimi so najdražje v trofejnih revirjih, ki jih ima v upravljanju Zavod za ribištvo Slovenije. Denimo na Malenščici/Unici je dovoljen uplen le enega lipana nad 40 centimetri dolžine ali ene vsaj 50-centimetrske potočne postrvi oziroma ene vsaj 60-centimetrske ščuke, in to za 99 evrov. Komur ni do mesa, bo za dovolilnico ujemi in spusti plačal 79 evrov. Na Obrhu pa bo za enega uplenjenega lipana treba odšteti celo 150 evrov.