Novak: Za dvig cene energentov ni pravega razloga, gre za špekulacije

O napovedi drastičnega dviga cen energentov je v Odmevih spregovoril dolgoletni profesor in nekdanji dekan ljubljanske strojne fakultete ter kasneje novomeške Visoke šole za tehnologije in sisteme Peter Novak. Potem ko je Evropska komisija že sprejela nekatere kratkoročne ukrepe, s katerimi bodo članice lahko zavarovale najranljivejše potrošnike in mala podjetja, se Novak čudi, da Evropska komisija ni poiskala vzroka za dvig cen.

»Ni res, da bi kdorkoli zmanjšal dobavne količine. Plina je dovolj. Če ga Evropa ni naročila in so zaloge nekoliko nižje, kot so bile lansko leto, je to krivda naših energetikov v Evropi. V pomanjkanju elektrike ali goriv (plina in nafte) so vzroki v špekulacijah, ki jih nekdo vodi,« je dejal strokovnjak s področja energentike.

O razlogih za dvigovanje cen je dejal, da so te najverjetneje povezane »z današnjim sistemom kapitalizma, ki je dal trgu prednost pred kvaliletno oskrbo prebivalstva in industrije«. »Nobene elektrarne v Evropi nismo zaprli, elektrike je toliko kot pred krizo, kot lansko leto pozimi, pa vendar je šla cena gor za štirikrat, petkrat. Gre za nenormalno špekulacijo, ki bi jo morala Evropska komisija zaznati in ugotoviti. Ker imamo krizo tudi v Južni Ameriki, v ZDA, ker Savdska Arabija ne želi povečati črpanja nafte, lahko sklepamo, da gre za nek dogovor, s katerim želijo poudariti, kdo je gospodar,« je dejal.

O tem, kakšne ukrepe lahko ob dvigu cen sprejme država, primeru elektrike to pomeni, lahko zmanjša vse dajatve, saj je cena kilovat ure praktično 30 odstotkov vsakega računa. Pri plinu imamo težjo situacijo, zadevo bi lahko uredili z DDV-jem ali zmanjšanjem nekaterih drugih prispevkov. V Sloveniji se ne bi smela oz. se ne sme cena energije povečati za več kot nekaj odstotokov, saj imamo dolgoročne pogodbe z vsemi dobavitelji, razen, če bo prišlo do izrednih slučajev pri dobavi zaradi hude zime. V tem primeru pa mislim, da bi morala nemčija pospešiti odprtje Severnega toka.

pa je opozoril, da imamo dolgoročni sporazum z Gazpromom, v katerem so določene končne cene plina. Gazprom je obljubil, da bo svoje obveznosti v celoti izpolnjeval, brez povišanja cen, če te niso določene v sami pogodbi.

