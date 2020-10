Za državljane bi bilo lahko odslej brezplačno: zdravniki se bojijo hujših zapletov

Cepiva ni dovolj za vse državljane?

Kontaktni podatki in termini za naročanje ter urnik dela ambulant so na voljo tudi na spletni strani

Bojana Beović svetuje cepljenje proti gripi, saj bo tako zmanjšano število bolnikov, ki bodo jeseni in pozimo potrebovali zdravstveno obravnavo.

Cepljenje proti sezonski gripi je zlasti priporočljivo za vse osebe, ki imajo kronične bolezni obtočil, dihal, sečil, jeter, metabolne bolezni (sladkorna bolezen …), nekatere živčno-mišične in vezivne bolezni, maligna obolenja, nekatere bolezni krvi in krvotvornih organov, bolezni, ki slabijo imunski odziv, za osebe stare 65 let in več, za nosečnice ter ekstremno debele. Do brezplačnega cepljenja so upravičeni kronični bolniki, otroci od 6. meseca do 23 mesecev in starejši od 65 let.

Stroka opozarja, da je letos cepljenje proti sezonski gripi zaradi koronavirusa pomembnejše kot kadar koli prej. V nekaterih občinah so zaživele pobude, da bi na stroške občin letos financirali cepljenje za vse svoje občane, a je pretekli konec tedna zdravstveni minister namignil, da bi bilo lahko brezplačno cepljenje celo za vse državljane.Nijz je za letošnjo sezono naročil sicer rekordnih 270.000 odmerkov cepiva proti gripi (lani okoli 181.000), a kolikšno bo zanimanje zanj, je še nekoliko prezgodaj govoriti. Cepljenje bodo v občinah začeli predvidoma v začetku naslednjega tedna. Doslej je bila Slovenija na repu precepljenosti v primerjavi z drugimi evropskimi državami. V sezoni 2018/19 se je cepilo le 4,5 odstotka prebivalcev in 12,8 odstotka starejših od 65 let, medtem ko je cilj Svetovne zdravstvene organizacije vsaj 75-odstotna precepljenost.O brezplačnem ali sofinanciranem cepljenju so med drugim razmišljali v občini, kjer je to še odprta možnost, vendar se za to ne bodo odločili, dokler ne bodo imeli zagotovljenih zadostnih količin cepiva. Ker po njihovih informacijah odmerkov cepiva v državi ni dovolj na zalogi, so pri naročanju previdni, »da ne pride do nepotrebnih komplikacij ali manka za tiste, ki cepivo najbolj potrebujejo«.Ali držijo informacije, da cepiva ni dovolj za vse in kako bo v tem primeru potekalo brezplačno cepljenje, bo znano v naslednjih dneh. Kot so nam sporočili z zdravstvenega ministrstva, je predlog o brezplačnem cepljenju del petega protikoronskega zakona (PKP5), ki ga bodo poslanci obravnavali v četrtek. Takrat bodo na ministrstvu tudi lahko odgovorili na vsa vprašanja.V občiniso se še pred Gantarjevim predlogom odločili, da bodo letos financirali cepljenje proti sezonski gripi za svoje občane, ker ob širjenju covida 19 želijo preprečiti hkratne zaplete zaradi sezonske gripe, zaradi katere se vsako zimo v bolnišnicah zdravi veliko ljudi. »S cepljenjem tudi pomagamo zdravstvenemu sistemu, ki dveh epidemij hkrati, sezonske gripe in koronavirusa, ne bi zmogel,« so zapisali v sporočilu za javnost.Čeprav vodstvo občine pozdravlja odločitve nekaterih občin o zagotavljanju brezplačnega cepljenja za svoje občane, se pri nas za tak korak še nismo odločili. Morda bi s sofinanciranjem povečali precepljenost, bi pa bilo pred tem treba sprejeti določene kriterije, na podlagi katerih bi se odločalo npr. o upravičenosti do brezplačnega cepljenja. Lani so v občini cepili 950 občanov, leta 2018 556.Neposredno financiranje zdravstvenih storitev ni v domeni lokalnih skupnosti.: V kolikor informacije vlade držijo, bo iz sredstev državnega proračuna zagotovljeno tudi financiranje prostovoljnega cepljenja proti sezonski gripi.: V naši občini, glede na vse navedeno ne razmišljamo o drugačnem pristopu za cepljenje, kot je poenoteno za celotno državo in so s tem zajete vse rizične skupine. Omogočajo pa cepljenja nekatera podjetja svojim zaposlenim (Oplast, Baumueller, prav tako se cepijo vsi varovanci Lambrechotvega doma). V našem ZD so povsem pripravljeni in imajo naročena cepiva, s cepljenjem pričnejo konec tega tedna. V našem ZD so v pretekli sezoni so porabili 650 cepiv, za koncesionarje pa žal nimamo podatka.Preberite tudi: Cepiva za 270.000 ljudi na poti v Slovenijo: prve doze že čez dva tedna : V proračunu za leto 2020 ni zagotovljenih sredstev z namenom sofinanciranja cepljenja proti sezonski gripi, bomo pa glede na situacijo Covid – 19 in smernice stroke v prihodnje proučili tudi to možnost. V prejšnji sezoni je bilo v ambulanti NIJZ porabljenih 1171 odmerkov cepiva, v ambulanti Zdravstvenega doma Ravne pa 1454 odmerkov.: Za ta namen nismo predvideli proračunskih sredstev, smo pa seznanjeni s predlogom ministrstva za zdravje, kjer si prizadevajo za brezplačno cepljenje vseh državljanov. V ZD Izola ne zaznavajo večjega zanimanja za cepljenje proti sezonski gripi kot v preteklih letih. V lanskem letu so v omenjenem ZD zabeležili porabo 600 odmerkov cepiva, vendar v statistiko nista vključena koncesionarja, specialista družinske medicine, ki tudi delujeta v Izoli.: Nismo predvideli brezplačnega cepljenja za občane.: V naši občini brezplačnega cepljenja nimamo.: Za zdaj nimamo predvidenih sredstev za subvencioniranje cepljenja proti gripi. Za zdrave osebe do 64. leta starosti pa je cepljenje plačljivo, vendar se veliko število ajdovskih podjetij odloča, da bodo cepljenja za svoje zaposlene krili sami. Lani so imeli v ZD Ajdovščina skupaj 1800 odmerkov cepiva, letos so jih naročili 1400, se pa bodo količine, skladno s povpraševanjem, sprotno dopolnjevale.: V kolikor bi Občina Piran prejela pobudo s strani stroke za nakup dodatne količine cepiv proti sezonski gripi, bi o tem razmislili in pravočasno ukrepali. ZD Piran je lani naročil 400 cepiv Vaxigrip proti sezonski gripi tipa A in B. Ponaročili so še 100 kosov istega cepiva pred koncem lanskega leta. V letošnjem letu je ZD Piran, če ne štejemo koncesionarjev, naročil 550 cepiv istega cepiva kot leto poprej. Podatka o naročilih cepiva pri koncesionarjih žal nimamo. V ZD Piran pričakujejo podobno število zainteresiranih za cepljenje kot lani. Dodajajo, da se ob doslednem upoštevanju priporočil stroke lahko izkaže, da nošenje mask in razkuževanje rok pozitivno prispeva k zmanjševanju števila okužb s sezonsko gripo.: V skrbi za zdravje svojih občanov bomo omogočili brezplačno cepljenje proti gripi za občane občine Zagorje ob Savi. V Zdravstvenem domu Zagorje so v pretekli sezoni cepljenja proti gripi po grobi oceni opravili okoli 1200 cepljenj, kar je bilo precej več kot prejšnja leta.: Še preučujemo možnost za brezplačno cepljenje za občane. Iz ZD Črnomelj so nam sporočili, da imajo zaradi slabega epidemiološkega stanja pripravljen načrt cepljenja. V lanski sezoni smo cepili 1200 prebivalcev občine Črnomelj in Semič. Letos pričakujemo večje povpraševanje po cepljenju. Zaradi boljše dostopnosti bo cepljenje izvajalo večje število naših zdravstvenih delavcev, tudi preko rednega delovnega časa.: Možnosti za brezplačno cepljenje za občane še preučujemo. Sicer je v okviru predloga petega protikoronskega zakona, ki ga bo državni zbor obravnaval jutri, predvidena tudi možnost brezplačnega cepljenja za tiste, ki so vključeni v zdravstveno zavarovanje.: O brezplačnem celjenju ne razmišljamo, saj zdravstvena blagajna spada pod pristojnost države. Hkrati pa se ne strinjamo, da se vedno več državnih nalog »potiho« nalaga občinam, čeprav to ni v naši pristojnosti.Poleg zdravstvenih domov se je mogoče cepiti tudi v enotah Nijz, v nekaterih domovih za ostarele, pri zasebnikih in znotraj ambulant delovnih kolektivov.