Za dopustnike: kje tankati ceneje, doma ali na Hrvaškem?

Če se v naslednjih 14 dneh odpravljate na Hrvaško svetujemo, da si napolnite rezervoar za gorivo do vrha, saj vas bo ta prišel ceneje, če ga boste napolnili na slovenskih bencinskih črpalkah. Kakšne so cene bencina in dizla v Sloveniji in kakšne na Hrvaškem?

Bencin na Hrvaškem cenejši, dizel dražji

Na Hrvaškem so danes določili nove cene pogonskih goriv, ki bodo veljale naslednjih 14 dni. Cena becina je od danes 13,02 kune (1,73 evra) za liter ali 0,48 kune (šest centov) manj kot v minulih dveh tednih. Cena dizla je medtem pri 13,43 kune (1,79 evra) za liter ali 0,35 kune (pet centov) več kot doslej.

Cene v Sloveniji

Cene, ki jih je slovenska vlada na novo določila bodo veljale do 1. avgusta. Cene 95-oktanskega bencina in dizla zunaj avtocest so se danes znižale - za liter bencina je treba odšteti 1,62 evra, kar je 10,3 centa manj, za liter dizla pa 1,7 evra, kar je 10,8 centa manj. Na avtocestnem križu trgovci cene oblikujejo prosto.