Za dele Slovenije gori alarm, ponekod kot jajce debela toča

Na jugu Avstrije že nastajajo nevihte, ki se gibljejo proti Sloveniji. Sprva na Koroškem, nato pa na Goriškem in Notranjskem je zaznana velika verjetnost toče. Po podatkih Agencije za okolje (Arso) je popoldne na Koroškem, Štajerskem in v Prekmurju možen razvoj močnejših krajevnih neviht. Ozračje se bo umirilo v večernih urah.Arso je zaradi možnosti močnejših nalivov, piša vetra in udara strel za celo Slovenijo prižgala rumeni alarm. Opozarjajo še, da lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki.Po napovedih bodo danes popoldne plohe in nevihte s severa prehajel Slovenijo in se gibale proti Hrvaški. Lokalno so možne močnejše nevihte s silovitimi nalivi, sunki nevihtnega piša in točo. Največja verjetnost za nastanek močnejših neviht bo nad Štajersko, možne pa so tudi drugod po državi, napovedujejo na Neurje.si.