Tonin zelo lepo prosil Janšo, naj za mesec dni odloži twitter

V Tarči na TV Slovenija so se kresala mnenja o trenutni situaciji, ko očitno protikorona ukrepi ne deluje najbolje, in o tem, kako naprej.



Opozicija bi menjala vlado, zato, kot meni Marjan Šarec, da bi se vlada ukvarjala z epidemijo.



Tako je minister za zdravje Tomaž Gantar priznal, da je politično dogajanje trenutno vroče, kroži veliko resnic, a tudi neresnic. Poudaril je, da bo treba ali podpreti aktualno vlado glede na resno situacijo ali se dogovoriti za drugo možnost, ni pa časa za preigravanje glede na to, da smo resnično v velikih težavah. Sicer pa Gantar trenutno razmišlja le o epidemiji, o morebitnem odhodu z ministrskega položaja pa je dejal, da bo za to čas pozneje.

Počivalška motijo bedarije

Prvak SMC in gospodarski minister Zdravko Počivalšek je delo vlade ocenil kot dobro, ga pa motijo »bedarije«, ki se pojavljajo praktično vsak teden. V mislih je imel predvsem odpiranje političnih tem, za katere so se dogovorili, da jih ne bodo. Če pa bi na oblast prišla leva vlada, pa meni: »Namesto bedarij z desne bi imeli bedarije z leve.«



Matjaž Han iz SD je dejal, da vladati v tem trenutku zagotovo ni lahko, a »če bi se Janša in vaša koalicija ukvarjala z epidemijo, ne pa z mediji in raznimi 'Zlatkoti' in s podobnimi, ki so tudi sami nekaj krivi, mi ne bi imeli problemov, to je problem«.

Tonin prosil Janšo, naj za mesec dni odloži twitter

Predsednik NSi Matej Tonin pa je razkril, da je predsednika vlade Janeza Janšo zelo lepo prosil, naj za mesec dni odloži twitter, »ker bo iz rok vzel vse možne napade, stvari, ki jih počne opozicija. Vsi ti njegovi tviti se zelo velikokrat zlorabljajo, napadajo, ta vlada bo lahko veliko bolj mirno delala, če za en mesec odloži twitter.« In odgovor, ki ga je dobil od Janš? Da bo težko, ampak bo poskusil.



Alenka Bratušek (SAB) pa meni, da je pri reševanju virusne krize vlada pogrnila.»Ljudje so siti Kacina, ki je grožnja na dveh nogah,« je ocenila.