Za božič k maši, a le peščica

Vstajenska maša v Ljubljanski stolnici ob največjem krščanskem prazniku. FOTO: Jure Eržen/delo

Za zdaj le v Ljubljani in Kopru

Navodila škofov

Slovenska škofovska konferenca je na tej podlagi za vernike izdala še podrobnejša navodila. Ta določajo, da mora biti vsaka druga klop v cerkvi prosta. Med mašo je prepovedano petje. Pred mašo in po njej v cerkvi niso dovoljena zbiranja. Zunaj cerkva ne sme biti združevanja ljudi. Spovedovanje je dovoljeno, če je med duhovnikom in vernikom zagotovljena predpisana razdalja. Pravila še določajo, da polnočnic letos ne bo, lahko pa se obhaja božična maša na predvečer božiča, to je v četrtek, ki se zaključi najpozneje do 20. ure.

Vlada je z današnjim dnem odpravila prepoved izvajanja verskih obredov, a bodo še naprej veljale stroge omejitve. V zaprtih prostorih bo na 30 kvadratnih metrih lahko ena oseba, izjemoma več, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Vsi, ki niso iz skupnega gospodinjstva, pa bodo morali ohranjati razdaljo metra in pol.Če je verski objekt manjši od 30 kvadratnih metrov, bo v njem lahko en verski uslužbenec in en udeleženec, več pa le v primeru, da so iz skupnega gospodinjstva, izhaja iz sporočila, ki so ga po sredini večerni seji vlade posredovali iz vladnega urada za komuniciranje.Verske skupnosti morajo zagotoviti minimalni možni stik med člani cerkva oziroma drugih verskih skupnosti, redno prezračevanje ali ustrezno ventilacijo verskih objektov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda, obvezno nošenje zaščitnih mask ter razkuževanje rok za člane cerkva oziroma drugih verskih skupnosti ob vstopu in izstopu iz verskih objektov.Smiselno se morajo upoštevati tudi vsa splošno veljavna higienska priporočila ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za zdravje (NIJZ) za preprečevanje okužbe z novim koronavirusom.Potem ko je vlada z odlokom 13. novembra prepovedala zbiranje ljudi ter izvajanje verskih obredov, je pred tednom dni predsednik Slovenske škofovske konference in ljubljanski nadškof metropolitv imenu vseh škofov in vernikov premierju Janezu Janši poslal pismo, v katerem je izrazil pričakovanja, da bo vlada odlok o prepovedi izvajanja verskih obredov odpravila.Za zdaj so se za to odločili le v ljubljanski nadškofiji in koprski škofiji. V novomeški bodo maše v navzočnosti vernikov začeli v sredo, v ostalih pa maš z navzočnostjo vernikov med božičnimi prazniki ne bo.V mariborski nadškofiji ter murskosoboški in celjski škofiji je namreč epidemiološka slika še naprej slaba, zato so se tamkajšnji škofje odločili, da bodo maše pri njih v času božičnih praznikov še naprej potekale brez navzočnosti vernikov, razmere pa bodo znova proučili po praznikih.V ljubljanski nadškofiji župnikom svetujejo, da nimajo bogoslužij z navzočnostjo vernikov na predvečer božiča, sam božič in na nedelje, medtem ko mašam ob delovnikih verniki lahko prisostvujejo. Župnik, ki presodi, da je v njegovi župniji epidemiološka slika bistveno boljša, se lahko odloči za mašo ob navzočnosti ljudi tudi na božične praznike in na nedeljo.