Za božič bo osrečil 170 otrok

Zaposleni v DSO Grosuplje so se razveselili družinskih pic. FOTOGRAFIJE: Fb

Prerasel svoje okvire

Vabi k naslednji rekordni akciji – peljati otroke na morje.

Polena pod noge

Najbolj me je presunil jok mame samohranilke, ko je prejela ključe avtomobila.

Nestrpno ga čaka mlado in staro. Božička namreč, čigar prihod skozi dimnik ali ognjišče hiše vsako leto z veliko mero neučakanosti pričakuje na milijone iskrenih otroških src. Letošnje leto bo prihod belobradega moža v rdečem zagotovo minil v prav posebnem vzdušju zaradi zloglasnega koronavirusa. A pričakovanja najmlajših zavoljo tega ne bodo prav nič okrnjena.Da bi prav vsi otroci lahko začutili čar božiča in bili deležni vsaj majhne pozornosti, tudi v Sloveniji vsako leto poskrbijo številni dobrotniki, ki k obdarovanju najbolj ranljivih privabijo ljudi odprtih src. Po domovini že potekajo številne dobrodelne akcije, polnijo se škatle z najnujnejšimi pripomočki in drobnimi priboljški, ki bodo tudi najbolj socialno ogroženim vsaj za hip pregnali turobnost iz oči.Tudi, priženjeni Grosupeljčan, je eden tistih, ki se ga je dotaknila stiska najmlajših. Po nekaj uspelih akcijah, ko je prek lokalne facebook skupine Klepet Grosuplje nagovoril in k odzivu privabil množico uporabnikov – 35 šolarjem so ob začetku šolskega leta pomagali z nujnimi potrebščinami, po neurju v Domžalah je odkrite strehe pokrpal s strešniki, zaposlene v domačem domu starostnikov je v najbolj trdih dneh korone okrepčal s picami in celo podaril avto mami samohranilki –, bo sila ljubeznivo leto decembra zaokrožil še z Božički.»Lokalno prebivalstvo bo poskrbelo za lokalne otroke,« preprosto povzame moto akcije, ki je znova povezala različne uporabnike v duhu solidarnosti. Ne društvo ne ekipa, akcijo usmerja in s svojo aktivno udeležbo, s koordiniranjem, z zbiranjem, s prevozi in z nadzorom nad potekom, noč in dan vodi le ena glava, Mihova. Zato je zgodba tako edinstvena. Ni mu žal vsake minute, ki jo nameni pomoči potrebnim, če jim tako polepša vsaj minuto življenja, skromno prida mladenič, ki neustavljivo poganja kolesje lokalnega sožitja. Ni lahko biti sam, priznava, a če želi, da bo z gotovostjo dostavljen tudi zadnji paket, mora tudi sam dobro pljuniti v dlani.»Akcija Grosupeljski Božički je že prerasla zmožnosti ene osebe. Razmislil bom, kako naprej. A največ energije mi vlivajo pozitivni komentarji, ko me pred hčerkinim vrtcem sreča gospa in mi polaska: 'Vi ste pa dobri Miha.' To vse šteje, ko ljudje opazijo tvoj trud, čas, ideje. Je naporno, ampak če pomislim, da bo 170 otrok dobilo darila zaradi enega mojega prebliska, je to noro,« je radosten Miha, ki si je sprva zadal osrečiti 20 šoloobveznih otrok, prejel seznam 50, potem pa se je vsulo. Odziv Grosupeljčanov ga je dobesedno šokiral, zato se je na koncu povezal še z ravnateljico vrtca in listo z imeni dopolnil še z vrtčevskimi drobižki. Čez noč so bili otroci oddani. In 170 družin, ki svojim potomcem zaradi stiske ne morejo pričarati božiča, bo na praznik svojim najmlajšim lahko v naročje stisnilo darilo.Nanj se obračajo tudi posamezniki. Vse več jih je, ki sami ne zmorejo. »Nazadnje mi je pisala gospa, ki je potrebovala računalnik za sina v 7. razredu. V treh urah sem imel urejen delujoč prenosnik,« Miha razkrije še vrlino hitrosti ter doda, da vsako sporočilo na pomoč tudi dobro preveri, a ugotavlja, da se do zdaj še ni zmotil.Kljub osebni vpetosti in uram trdega dela pa Miha dobiva tudi polena pod noge. »Žalosti me, da se vedno pojavijo negativci. V eni objavi me je eden od članov celo primerjal s Stalinom. Mislim, da ni razlogov za zavist, saj nimam od vsega skupaj nič razen dela in zadovoljnih obrazov ljudi. Namen naše facebook skupine je v prvi vrsti povezati občane z nasveti, s prodajo. Skupina Klepet Grosuplje je samo nekaj dobrega in tako naj ostane,« ga žalostijo ravnanja manjšine. Želi si, da bi tudi občina bolj prisluhnila, podprla dobre ideje in končno opustila delitve.»Če bomo razmišljali dobro in pozitivno in se ne delili, lahko naredimo še veliko.« In zato Miha že vabi k naslednji rekordni akciji – peljati otroke na morje. Naj bo odziv dobrih ljudi tudi takrat čim večji.