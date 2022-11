Za avto leta lahko glasujete po pošti ali prek spleta

Prišli smo do polovice glasovanja za izbor slovenskega avta leta 2023. Danes objavljamo tretjo glasovnico, v prihodnjih tednih bomo objavili še tri. Pri enaintridesetem izboru slovenskega avta leta sodelujemo Motorevija AMZS, Delo in Slovenske novice, Dnevnik in Nedeljski dnevnik, Večer, Avto magazin, Val 202 in TV-oddaja Avtomobilnost, spletni portal Planet siol.net ter avtomobilski blog Komotar minuta.

Najprej glasuje občinstvo, nato še novinarji.

Najprej ste na vrsti bralci in bralke, gledalci in gledalke ter poslušalci in poslušalke, ki boste s svojimi glasovi izbrali finaliste ter jim zagotovili prve točke za veliki finale, v katerem bomo odločali avtomobilski novinarji iz naštetih medijev. Izbirate lahko med 27 avtomobili, naštetimi v okvirčku. In pločevinasta družba je precej pestra: med njimi so znamke iz Evrope in Azije, veliko je športnih terencev in križancev, ne manjkajo niti klasične kombilimuzine, limuzine ali karavani, najde se tudi kak velikoprostorec. Tudi v pogonskem smislu je ponudba raznolika, nekateri imajo še vedno klasični pogon z motorjem na notranje zgorevanje, ki pa je dostikrat elektrificiran, nekateri modeli pa so popolnoma električni.

Nabiranje točk

V finale se bo uvrstilo pet modelov, ki bodo dobili največjo podporo občinstva. Tisti, ki bo zbral največ glasov, bo v finale vstopil s šestimi točkami, drugouvrščeni s štirimi, tretji s tremi in tako do petega mesta. Po enakem sistemu bomo peterico finalistov januarja ocenili še novinarji. Avtomobil z največ točkami bo postal slovenski avto leta 2023.

Glasovnice z vašim kandidatom za avto leta pričakujemo na naslovu Delo d.o.o., Likozarjeva 1, 1000 Ljubljana. Upoštevali bomo vse, ki jih bomo prejeli do vključno 28. novembra 2022; fotokopirane bomo izločili. Glasujete lahko tudi prek elektronske glasovnice na spletni strani Slovenskih novic.

Vozila v izboru • alfa romeo tonale • BMW i4 • BMW serija 2 active tourer • BMW X1 • citroën C5X • cupra born • dacia jogger • dacia spring • DS 4 • ford mustang mach-e • ford tourneo connect • honda civic • honda HR-V • hyundai ioniq 5 • jeep gladiator • kia sportage • mazda CX-60 • mercedes-benz citan T/citan • opel astra • peugeot 308 • renault megane e-tech • škoda fabia • suzuki S-cross • toyota corolla cross • volkswagen ID.5 • volkswagen multivan • volkswagen taigo

Zmagovalec bo nasledil letošnji slovenski avto leta – toyoto yaris cross. V prejšnjih letih so ta laskavi naslov osvojili škoda octavia (2021), renault clio (2020), ford focus (2019), volkswagen polo (2018), peugeot 3008 (2017), opel astra (2016), škoda fabia (2015), škoda octavia (2014), volkswagen golf (2013) in ford focus (2012).