Za 90 let nov čoln, za sto pa vozilo

Slovenski prostovoljni gasilci, več kot 162.000 jih je združenih v več kot 1300 prostovoljnih gasilskih društvih, vsakič znova dokazujejo, kako nepogrešljiv člen naše družbe so ob vseh naravnih katastrofah, vedno lahko računamo na njih in se zanesemo na njihovo pomoč.

Mladi rod gasilcev

A ne le takrat, ko jih nujno potrebujemo, da bi reševali ljudi in naše premoženje, predvsem na podeželju so tisti člen, ki povezuje in druži, hkrati pa so prav gasilska društva idealna priložnost, da tudi mladim privzgojimo vrednote, zaradi katerih se je začelo organizirano gasilstvo. Eno takšnih društev, ki ima močno povezovalno vlogo, je PGD Ostrog, ustanovljeno pred natanko sto leti. Če so jubilej pred desetletjem zaznamovali s prevzemom novega čolna za reševanje na vodi, so pred dnevi okroglo obletnico počastili z novim vozilom GVM, ki bo služilo za prevoz moštva in opreme.

V soboto je bilo v Ostrogu res slavnostno. Začelo se je z gasilsko parado ob ubranih taktih dveh združenih pihalnih orkestrov, šentjernejskega in kostanjeviškega, pod taktirko kapelnika Matjaža Krhina, nadaljevalo pa z bogatim kulturnim programom, ko so se s priznanji in nagradami zahvalili številnim članom, ki so in še sooblikujejo aktivno delo v gasilskih vrstah, ter tudi zunanjim podpornikom, občanom in seveda občini Šentjernej, ki finančno pomaga pri nabavi opreme. Med številnimi prejemniki priznanj sta bila tudi Anton Pucelj in Vlado Rebselj, ki sta vrsto let opravljala tako vlogo predsednika kot poveljnika društva.

Družno sta zaigrala pihalna orkestra iz Šentjerneja in Kostanjevice na Krki.

Rebselj je tudi edini častni član društva, v najbolj kritičnih letih pa je opravljal delo predsednika, tajnika in blagajnika, takrat je bil zaslužen, da društvo ni razpadlo. »Vlado Rebselj je najboljši možni primer zvestega, predanega, predvsem pa iskrenega in delavnega gasilca, ki je ostalim članom v društvu zgled in vzor, koliko se je posameznik pripravljen žrtvovati na področju gasilstva in prostovoljstva nasploh,« so zapisali v biltenu ob 100-letnici.

Slavja se je udeležil tudi Franc Bradeško iz Gasilske zveze Slovenije, novo vozilo je blagoslovil domači župnik Anton Trpin, praznovanje pa so nadaljevali z veliko veselico, na kateri je za vzdušje poskrbel ansambel Pogum.