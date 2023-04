Za 70. rojstni dan razstava pred domačim pragom (FOTO)

Zelo svojevrstno razstavo si je omislila in ustvarila krajanka Dobriše vasi pri Žalcu Jožica Grobelnik. S tem je dala sebi najlepše darilo ob okroglem, 70. življenjskem jubileju, drugim pa priložnost, da še bolje spoznajo njeno ustvarjalno žilico, ki jo sicer že vsa leta kaže v okviru delovanja Turističnega društva (TD) Petrovče in kraja.

Jožica je ustvarila res čudovite reči. Fotografije: Darko Naraglav

Še ena domiselna stvaritev.

Razstava, na kateri so svojstveni aranžmaji z bogastvom cvetja in tematsko vsebino od narodne noše in poroke do umetniškega aranžmaja in prestiža, se lepo zlije z okolico tudi sicer skrbno negovanih cvetličnih gredic, okrasnega grmičevja in travnate površine. Vso to lepoto, ustvarjalnost in prizadevnost smo pred dnevi spoznali skupaj s članicami in člani TD in drugimi, ki so prišli Jožici čestitat za njen okrogli jubilej in ji s tem pripravili nepozabno presenečenje, ki jo je ganilo do solz. Zanimalo nas je, od kod ji takšno veselje do ustvarjanja.

Izpopolnjuje otroške sanje

»Lahko bi rekla, da mi je bilo to nekako že v zibelko položeno. Kot otrok sem iz travniškega cvetja delala šopke za svojo mamico in najbližje, tudi doma je moral biti vedno šopek na mizi. Ta ljubezen do cvetja, narave je rasla z menoj, a žal mi ni bilo dano, da bi to prenesla v poklicno življenje. Čeprav se moja mladostniška želja ni uresničila prek šolanja, je ta ljubezen do ustvarjanja ostala v meni. Najbrž mi kaj več od tega, kar zdaj počnem, ne bi dala nobena šola. Ta razstava na prostem, ki sem si jo postavila za svoj jubilej, nekako uresničuje moje sanje in želje, da lahko pokažem ljudem, kaj zmore človek narediti, četudi nima potrebne izobrazbe. Potrebne so le vztrajnost, volja in ljubezen do tega, kar počneš,« poudari Jožica.

V sebi imaš moč in energijo, obdarjena si s pridnostjo in dobroto.

V imenu članic društva jo je ob predaji skupne čestitke nagovorila dolgoletna predsednica Marjeta Grobler, ki je skupaj z zdajšnjo predsednico Petro Slatinšek jubilantki izročila lepo darilo s kolažem slik njenega ustvarjanja in delovanja v društvu. »V sebi imaš moč in energijo, obdarjena si s pridnostjo in dobroto. Vse to pa kronaš s preveliko skromnostjo in prijateljskim odnosom. Vse te žlahtne lastnosti deliš z nami in veliko prispevaš k prepoznavnosti društva,« je s čustvenim pridihom med drugim povedala Groblerjeva.

Članice TD, sosedje in drugi so se zjutraj odpravili do jubilantkine hiše.

Na ta posebni dogodek jo bo spominjalo tudi drevo, ki ga je Jožica skupaj z drugimi posadila ob nekdanjem vaškem perišču, ki so ga pred leti obnovili in je postalo prostor za druženje in ohranjanje spomina na čase, ko še ni bilo pralnih strojev.