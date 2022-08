Za 70-letnico je legendarnega reporterja oblekel ljubljanski župan (FOTO)

Čas beži, a za leta se Ivo Milovanovič ne meni prav veliko, čeprav ga je pred desetletjem že krepko pretresla bolezen kot posledica stresa, značilnega za reportersko delo.

Z majhno pomočjo je upihnil svečko za svojih 70 let. FOTO: Jože Miklavc

Kljub temu je potem, ko je v minulih dneh temeljito uredil svoj zavidanja vreden vrt okrog družinske hiše, povabil v Mozirski gaj sorodnike ter prijatelje iz športnega, poslovnega in novinarskega sveta, da so skupaj nazdravili njegovi 70-letnici.

Po rodu Celjanu, dolgo Ljubljančanu in zadnjih 15 let Mozirjanu se življenje umirja in vse bolj se veseli sobivanja z naravo in posameznimi projekti, ki so na neki simbolični način povezani z njegovo športno-novinarsko kariero. Ivo je znan po vročih televizijskih prenosih tekmovanj z žogo, predvsem rokometnih in nogometnih spektaklov na državni in svetovni sceni, še posebno znamenite tekme slovenske rokometne reprezentance za evropski prestol.

Vinar Danilo Steyer je nazdravil tudi z Ivovo ženo Tatjano. FOTO: Jože Miklavc

V zadnjih sedmih letih je v Zgornji Savinjski dolini na območju sedmih občin postavil na noge projekt Športnik leta, ga s skupino somišljenikov na privlačen način umestil v športno-družabno dogajanje in tako najboljšim s področja športne scene omogočil prepoznavnost mladih upov ter iz naftalina potegnil tihe, zaslužne entuziaste, ki so v tej zeleni dolini omogočali razvoj športov in mnogim pomagali do neslutenih uspehov.

Slavljencu so torej voščili sredi parka Mozirski gaj, ob odličnem kateringu, ki so ga predstavili znani gostinci iz Celja, in izbornih vinih Danila Steyerja, ki je bil tudi sam med številnimi gosti.

In odziv prijateljev je bil velik, tam so bili, med drugimi, rokometaš Roman Pungartnik, nogometaš, trener in menedžer Miran Pavlin, legendarni Tone Turnšek, nekdanji svetovni prvak-invalid Rastko Lah, nekdanji direktor Adriatic zavarovalne družbe Koper Matija Blažič, nekdanji selektor nogometne reprezentance Bojan Prašnikar, novinarska kolegica s TV Slovenija Duška Lah, vse pa je s svojim prihodom veselo presenetil veliki rokometni zanesenjak, ljubljanski župan Zoran Janković.

Jubilantu so podarili »zlati mikrofon« iz več kot 300 let starega rumenega drena.

Milovanoviču je oblekel športno majico z napisom Poseben letnik 1952, takih ne delajo več. V prijetnem vzdušju so nato jubilantu podarili »zlati mikrofon« iz več kot 300 let starega rumenega drena, položen v umetniško izdelan lesen pokal, ki ga je izdelal Rado Weiss.

Rokometno legendo Romana Pungartnika je spremljala partnerica Iris. FOTO: Jože Miklavc

Praznovali so v Mozirskem gaju. FOTO: Jože Miklavc