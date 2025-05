Za 103. rojstni dan so Slavici zapeli dijaki

V Domu starejših Taber v Šmartnem pri Cerkljah na Gorenjskem je 103. rojstni dan praznovala Slavica Gartner, šesta stanovalka doma, ki je tam dopolnila 100 let.

Kljub častitljivi starosti še vedno izžareva veliko življenjske energije. Rodila se je 25. aprila v Češnjici pri Železnikih. Imela je štiri sestre, tri, Danica, Darinka in Majda, so že pokojne. Gartnerjevi so živeli v Selcah, bili so lastniki mlina in žage, po vojni pa se je družina preselila v Novo mesto. Njen oče je bil hišnik na gimnaziji, mama gospodinja.

Z nastopom so jo razveselili dijaki Škofijske klasične gimnazije v Šentvidu.

Skoraj vsak dan gre v kavarno na kavico.

Torta ji je šla v slast.

V mladosti je bila športnica, kot atletinja je nastopala v društvu Sokol. Študirala je ekonomijo, njena prva služba je bila na Univerzi v Ljubljani, nato je delala v podjetju IMP, med drugim so jo poslali na delo v Alžirijo na geodetski zavod in Nemško demokratično republiko. V pokoju je živela v Ljubljani, leta 2020 so ju skupaj s sestro Majdo sprejeli v Dom Taber.

Govori več jezikov

Slavica je nadvse zadovoljna z osebjem, ki je, kot pravi, zelo prijazno, ustrežljivo in toplo, ter dodaja, da je dom na lepem kraju s čudovitim pogledom na Triglav ter Škofjeloško pogorje. Zaradi težav s hojo uporablja invalidski voziček, skoraj vsak dan se zapelje v kavarno na kavico, rada poje torto.

Vse dokler se ji niso pojavile težave z očmi, je zelo rada brala, pa tudi kuhala. Govori več jezikov, poleg slovenskega tudi francosko, italijansko in nemško. Rada posluša glasbo, nekoč je obiskovala tudi opero in gledališče.

Slavljenki je na krajši slovesnosti v domu čestitala direktorica Martina Martinčič in ji zaželela obilo zdravja ter dobre volje, dve pesmi pa so ubrano zapeli dijaki drugega letnika Škofijske klasične gimnazije iz Šentvida, ki so bili v Domu Taber na socialnem praktikumu. Slavljenki so ob prazniku voščili tudi sostanovalci z njenega oddelka, med njimi najbližja stanovalka Mira Jančar, šopek cvetja pa je slavljenki izročila Ivana Drobnič.

Vodstvo doma ji je pripravilo slavje.

»Vse najboljše, draga Slavica, in veliko zdravja!« pa so jubilantki ob prazniku zaželeli sorodniki Iztok, njegova žena Lili ter Stanislava in Anton. Stotretji rojstni dan je Slavica praznovala vesela in dobre volje. Prejela je številne čestitke, rdeča nit vseh pa je bila želja po dobrem zdravju in zadovoljstvu. Kot se za tak praznik spodobi, so ji v domu spekli rojstnodnevno torto.