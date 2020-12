Z ZOOmetrom doma v živalski vrt

Z ZOOmetrom se boste lahko primerjali z živalmi. FOTO: ZOO Ljubljana

Uporabniki na spletni strani www.zoometer.si izberejo misijo.

Vse je zelo pregledno. FOTO: ZOO Ljubljana

Živali predstavljajo kot superjunake, ki v ekosistemu igrajo pomembno vlogo.

Ste se že kdaj vprašali, kako dobro poznate živali? »Čeprav so igra, učenje in raziskovanje v zadnjem času nekoliko okrnjeni, to ne pomeni, da vedoželjni obiskovalci Živalskega vrta Ljubljana ne morejo priti do znanja na zabaven in interaktiven način. Povsem nova aplikacija ZOOmeter bo male in velike radovedneže spodbujala, da z digitalno vodeno misijo pridejo do novega znanja o živalskih vrstah, in to točno tistih, ki jih je mogoče obiskati v ZOO Ljubljana,« pravi njihova pedagoginjaIn kako deluje aplikacija? »Enostavno,« dodaja Moštrokolova. »Uporabniki na spletni strani www.zoometer.si izberejo misijo. Z odgovori na vprašanja bodo usvojili mnogo zanimivih in koristnih informacij o določeni živalski vrsti. Točen odgovor vodi do nagrad, ki jih registrirani uporabniki lahko zbirajo v svojem profilu.«Vsaka živalska vrsta ima svoje mesto v živopisnem ekosistemu, zato so želeli vsako žival predstaviti kot rekorderja svoje vrste. Katera je največja, katera najhitrejša, katera ima najboljši vid? »Poleg tega bodo na voljo posebne tematske misije, ki bodo razkrivale mite in predsodke o živalih ter številne druge zanimivosti,« še pove sogovornica in dodaja, da bodo mladi in veliki radovedneži izvedeli, kako živali preživijo zimo in kje v ZOO Ljubljana so Božičkove živali. Da, vse to lahko preverite v ZOOmetru. Aplikacija ponuja vsebinsko bogato izkušnjo, saj poleg klasičnega kviza ponuja misijo in interaktivno raziskovanje prek zemljevida. To pomeni, da ob pravilno izpolnjenih odgovorih aplikacija na zemljevidu pokaže, kje je določena žival v živalskem vrtu.Predstaviti živali kot superjunake, ki v ekosistemu igrajo pomembno vlogo, je prav tako eno ključnih vodil aplikacije, ki je temu primerno vsebinsko in strokovno dobro podprta. Obiskovalci se bodo tako podali na misijo, v kateri bodo dodobra spoznali zanimivosti živalskega sveta, hkrati pa odkrivali kompleksen človekov odnos z naravo. Misija je sestavljiva, kar pomeni, da lahko idejo, cilje, nabor živali ter vprašanja in odgovore, ki jih ustvarjajo strokovnjaki iz živalskega vrta, tudi dopolnjujemo. Tako bodo v prihodnje glede na podatke, ki jih bo zbirala aplikacija, ustvarjali vsebinsko in strateško vse bolj izpiljeno igro.Aplikacija ZOOmeter je tudi plod dolgoletnega, 12-letnega partnerstva med Vito, življenjsko zavarovalnico in Živalskim vrtom Ljubljana, hkrati pa se z njo prilagajajo trenutnim razmeram.»Za sodelovanje z Živalskim vrtom Ljubljana smo se odločili zato, ker smo ljubitelji živali in ker podpiramo družbeno odgovorne projekte, ki izboljšujejo kakovost življenja. Ker smo želeli omogočiti lepše sobivanje ljudi in živali, smo se odločili, da podpremo inovativne razvojne načrte, ki so jih ravno v tistem času pripravili v Živalskem vrtu Ljubljana,« pojasnjuje, direktorica trženja in prodaje v zavarovalnici Vita. »Seveda pa smo si želeli izboljšati prepoznavnost ter ustvariti pozitivno podobo zavarovalnice, ki prispeva k razvoju skupnosti in družbe kot celote. S sodelovanjem smo zelo zadovoljni, saj vsak obiskovalec živalskega vrta lahko opazi, da smo izpeljali zelo veliko zanimivih skupnih projektov.«Vsebine so pripravili pedagogi iz Živalskega vrta Ljubljana, za kreativno zasnovo, obliko, ilustracije ter programiranje pa je poskrbela Digitalna agencija (D'Agency).