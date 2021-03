Z zlomljeno hrbtenico briljira v košarki

Košarkarji na vozičkih so končali trening. Tudi v času epidemije so vestno trenirali in se zbirali na Vranskem, kjer imajo svojo bazo. Med temi, ki so redno prihajali, je tudi 21-letni David Škorjanc. Doma je s Planine pri Sevnici, danes je zaposlen tako rekoč doma – podjetje Tajfun s Planine mu je ponudilo priložnost in ga kot bodočega diplomanta strojništva zaposlilo doma. »Delam v razvoju, letos bom diplomiral,« pove David. Maja 2017 se mu je življenje korenito spremenilo. »Padel sem z motorjem,« pove: »Zlomilo mi je hrbtenico. Med vožnjo se je odprla po...