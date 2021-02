Z zamaški do nujnih terapij

Europark Maribor, City center Celje (Simbio), Športna dvorana Medvode, Veleblagovnica Domžale, KMNS Sveta Trojica, Občina Hoče, Občina Apače, osnovne šole, vrtci in zasebniki. Več informacij lahko poiščete na FB-strani Zbiranje zamaškov za Luka. Donacije so možne tudi na TRR pri NKBM prek Območnega združenja Rdečega križa Slovenska Bistrica.

TRR: SI56 0443 0000 0433 O25

REFERENCA: SI00 83777946

NAMEN: LUKA BRAJLIH

je sedemletni fant, ki ima cerebralno paralizo četrte stopnje. Z družino živi na Stanovskem pri Poljčanah. Že pri štirih mesecih so starši ugotovili, da je z dečkom nekaj močno narobe. V bolnišnici so mu postavili diagnozo westov sindrom, kar je redka oblika epilepsije.Luka je prejemal močna zdravila, da so se napadi umirili, a so pustili posledice. Ne hodi, ne govori, tudi sedeti samostojno še ne more. Sporazumeva se s slikami in znaki, njegovi najbližji pa se z njim sporazumevajo brez težav. Obiskuje prvi razred. Za napredovanje potrebuje redne terapije, a zdravstvo krije zgolj eno na teden.Družina mu sama omogoča terapije petkrat na teden. Kar pa je velik strošek za njihovo blagajno, saj to znese 190 dodatnih evrov na teden. Zato so se odločili zbirati zamaške. Odkupna vrednost tone je 190 evrov, kar zadostuje za teden terapij. Zbirajo se zamaški sokov, mleka, tekočih jogurtov, začimb, šamponov ...Akcije tečejo pod pokroviteljstvom različnih društev ali posameznikov v najrazličnejših slovenskih krajih. K njej so pristopili tudi mnogi posamezniki, ki družini pomagajo pri odvozu zamaškov v podjetje v Grosupljem. Družini se obenem opravičujemo za nepravilnosti, ki so bile zapisane v članku Možgane 7-letnika uničila zdravila.