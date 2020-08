Z vojaškimi džipi bodo obkrožili Slovenijo

1350 kilometrov bodo prevozili.

Edino osebno vozilo med vojaškimi (in dvema policijskima) starodobniki je vozil Primož Koselj. FOTO: Špela Ankele

Drago Mesič je pobudnik dobrodelne vožnje starodobnikov okoli Slovenije. FOTO: Špela Ankele

Matjaž Fon in Irena Kermavner. FOTO: Špela Ankele

Drago Mesič z Vira pri Domžalah se je odločil, da to poletje s svojim starodobnim vojaškim vozilom dodge WC 52, izdelanim leta 1942, obkroži Slovenijo. Na pot je iz Kamnika krenil pred dnevi dopoldne, družbo pa mu na 1350 kilometrov dolgi poti dela še deset posadk starodobnih vozil, med katerimi prevladujejo tista v vojaških barvah.»prvi dan nam je hudo neurje razbilo streho, tudi poplavljeno smo imeli, tako da smo vso noč reševali, kar se je dalo rešiti. Ampak sedaj sem tukaj, drugače ne gre,« je o tem, kako je preživel viharno noč, pripovedoval med krajšim postankom pri kranjskogorskem jezeru Jasna.Ideja, da se z vojaškim starodobnikom v nasprotni smeri urnega kazalca poda okoli Slovenije, se mu je porodila med delom: »Po poklicu sem parketar, in ko brusim parket, razmišljam. Tako sem se spomnil, da bi s starodobnim vozilom, ki sem ga pred 16 leti kupil na Dunaju, lahko obkrožil Slovenijo.«Zamisel je povedal dobremu prijatelju, ki se je lotil skrbnega načrtovanja poti, poimenovane S.O.S. 2020 – Starodobniki okoli Slovenije. »Na podvig sem se pripravil tako fizično, saj potrebujem moč za vrtenje volana, kot tudi psihično, saj bomo prekosili vse probleme, ki so se pojavili med šestmesečnim načrtovanjem vožnje,« je še opisal Drago Mesič. Eden od ciljev vožnje okoli Slovenije, ki bo predvidoma trajala kak teden, je tudi vpis v Guinnessovo knjigo rekordov, v katero Drago Mesič cilja kot voznik prvega starodobnega vojaškega vozila iz 2. svetovne vojne, ki je obkrožilo državo.Drugi cilj pa je dobrodelnost, saj posadke, kjer koli se ustavijo, zbirajo denar za invalida, ki se je poškodoval med skokom v vodo. »Denar potrebuje za različne stvari, predvsem za rehabilitacijo, saj jo država krije le delno, preostalo mora plačati sam,« je pojasnil Mesič. Če boste te dni srečali starodobno karavano, vam bodo v zameno za prostovoljni prispevek podarili obesek, na katerem je vtisnjen logotip dobrodelne vožnje.In kje jih na 1350 kilometrov dolgi krožni vožnji lahko srečate? V četrtek dopoldne so se podali iz Kamnika proti Kranjski Gori, od tam na Vršič in s prelaza vse do Bovca. Včeraj so se starodobniki vozili po Primorskem, saj so prečkali Novo Gorico, Divačo, Izolo, Portorož in Koper. Danes bodo vozili po Ilirski Bistrici, Ribnici, Kostelu in Vinici.Četrti dan je rezerviran za Belo krajino, Dolenjsko in Bizeljsko, zatem bodo odrinili proti Radencem, Gornji Radgoni, Mariboru in se nato usmerili proti Koroški. Zadnji dan se bo vožnja starodobnikov nadaljevala v Mežici, Črni na Koroškem, Solčavi in Lučah, od koder jih bo pot čez prelaz Volovljek vodila nazaj proti Kamniku.Že med prvimi postanki na Gorenjskem so vojaški starodobniki poželi veliko zanimanja mimoidočih. Kako tudi ne – skrbno urejena vozila so dopolnili prav tako skrbno oblečeni vozniki, med katerimi je izstopal. Medtem ko je vozil originalni ameriški vojaški džip, je imel oblečeno angleško uniformo vojaške policije. »Večkrat se udeležim podobnih voženj,« je pojasnil.Kot rečeno, so se na pot okoli Slovenije podala pretežno vojaška vozila, tu sta bili še dve starodobni policijski vozili in zgolj en civilni starodobnik. Tega, znamke MG, je vozil: »Vožnji sem se pridružil v zadnjem trenutku, saj me je pritegnila dobra in dobrodelna ideja. Načrtovani dopust je padel v vodo, in ker se s partnerico rada odpeljeva kam s starodobnikom, se je to zdela dobra ideja. O dobrodelnosti pa – kaj ni lepo, če na dopustu kaj pametnega narediš?«