Z vlakom iz Maribora do Ljubljane v le 55 minutah?

Ministrstvo za infrastrukturo napoveduje, da bo še letos podalo pobudo za umeščanje hitre železniške povezave, s katero naj bi iz Maribora v Ljubljano lahko prispeli v 55 minutah.»Razvoj prometa je na določenem ozemlju tesno povezan z razvojem gospodarstva in blaginjo ljudi. Razvoj železniškega prometa v Sloveniji je v zadnjih desetletjih močno zaostajal za razvojem železniškega prometa v drugih evropskih državah. Če bomo v prihodnosti želeli, da se bodo ljudje pogosteje odločali za vlak namesto avtomobila in če bomo želeli v še večji meri preusmeriti tovor cestnega prometa na železniški promet, bo v prihodnjih letih in desetletjih nujno obnoviti dotrajano železniško infrastrukturo in dograditi novo, saj obstoječe proge ne ustrezajo zahtevam za hitro, učinkovito in cenovno ugodno vožnjo z vlakom,« so zapisali na ministrstvu za infrastrukturo.Na ministrstvu tako obljubljajo boljše železniške povezave, zlasti na relaciji Maribor–Ljubljana in Ljubljana–Divača ter tako že začenjajo izdelovati strokovne podlage, na katerih bo podana pobuda za umeščanje v prostor.