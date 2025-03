Z vilami nad nepovabljenca

Mah nikoli ni bil dobrodošel na naših (urejenih) zelenicah. Predvsem v bolj vlažne in senčne predele se je rad pritepel, ne da bi ga kdo povabil. Nekateri vrtnarji pa so našli način, s katerim se lahko uspešno spopademo s tem nepovabljenim gostom. Ker je mah izjemno trdovraten, za nameček pa črpa hranila iz zemlje, ga moramo še pravi čas odstraniti. V nasprotnem bo naša trata vidno razredčena, saj jo je mah prikrajšal za optimalne razmere za rast. Zagato bi lahko rešili z nekaterimi kemičnimi sredstvi, a je treba upoštevati dolgoročne posledice, ki jih imajo te učinkovine ne le na prst, ampak tudi na raznorazne živalce, ki domujejo na naših zelenicah.

Mah je klasičen simptom preveč vlažne prsti.

Zato je veliko boljša uporaba vrtnih vil. So odličen pripomoček za prezračevanje tal, zaradi njih se bo zmanjšala vlažnost – mah pa vlago naravnost obožuje in je bistvena za njegovo rast. Prst je tako treba posušiti in tudi nahraniti. To boste storili tako, da boste vile zasadili v tla ter jih med vrtenjem povlekli za približno 15 centimetrov, najprej v eno, potem pa še v drugo smer. Na ta način boste ustvarili zelo ozke, a še vseeno dovolj učinkovite utore, ki bodo poskrbeli za zračnost v zemlji, s tem pa tudi za zmanjšano vlažnost.

Problem lawn moss being removed from the grass with a spring tine rake.

Ko ste zemljo dodobra razrahljali in trato prezračili, po njej posujte oster pesek in kakovostni kompost. Potem v roke primite metlo, da boste kompost, ki ste ga potresli po prizadetem delu trate, natančno razporedili ter ga potisnili v površinsko plast zemlje. To bo še dodatno izboljšalo drenažo ter spodbudilo rast trave. Ko jo je oviral mah, namreč ni imela nobene možnosti, da bi se razmahnila in zrasla.

Za odstranjevanje najmanjših ostankov mahu boste potrebovali še kovinske grablje, ki bodo omogočile tudi boljši dostop svetlobe do tal ter do korenin.

Na koncu pograbimo, da odstranimo še zadnje ostanke mahu. FOTO: Schulzie/Getty Images

Na zaplate zemlje dosujemo seme trave, seveda ko bo dovolj toplo, običajno je to aprila ali maja. Da bi zagotovili zares optimalno rast trave, bo nujna tudi košnja: vaša trata bo teden ali dva resda videti nekoliko bolj plešasta, a že kmalu bo zrasla in bo gostejša kot kdaj prej.