Z velikimi zrezki ga je vabil v Himalajo

Domače okolje je še kako zaznamovalo tudi 80-letnega Danila Škerbinka, ki je bil 16 let načelnik Gorske reševalne službe pri Planinski zvezi Slovenije, nase pa je opozoril z izjemnim delom doma in na tujem. Začelo se je v neokrnjeni naravi v okolici Maribora. »Ponosen sem na svoje korenine,« pove, ko ga obiščemo v Ljubljani. ... Že kot fantič se je na Štajerskem na dedkovi kmetiji lotil vseh del, vozil hlode na žago in žito v mlin. Z očetom je često hodil v hribe tja do Sv. Križa in nazaj. Sprva je bil član PD Maribor, leta 1956 se je prepisal v PD Obrtnik – poznejši Akademsk...