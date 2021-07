Z roko v roki čistili obalo Barbarige

Med turisti in domačini obmorskih krajev kjer koli po svetu včasih vlada napetost, saj prebivalci niso vedno navdušeni nad prišleki, ki se na počitnicah radi vedejo, kot da je kraj, kamor so prišli, njihov. Turisti se po drugi strani radi pritožujejo nad oholimi domačini, ki se očitno ne zavedajo, da živijo od denarja, ki jim ga nosijo.



Vse to pa ne velja za stalne in sezonske prebivalce Barbarige, idiličnega turističnega zaselka v mestu Vodnjan, ki so v teh dneh dober medsebojni odnos postavili še na novo raven. Domačini in slovenski turisti so se združili v ekološki akciji, od katere bodo imeli korist in veselje oboji.



Akcijo čiščenja obale in morskega dna so že četrtič zapovrstjo organizirali eko aktivisti mesta Vodnjan in člani potapljaškega kluba Loligo iz Vodnjana. Druščina je ugotovila, da obiskovalci večinoma smetijo po plaži in v bližnjem gozdu, medtem ko ostaja morsko dno nekoliko bolj čisto. Največ so našli plastičnih odpadkov, predvsem plastenk in kozarcev, manjkalo pa ni niti polomljenih sončnikov in ležalnikov, embalaže od različnih prehranskih proizvodov ter, v skladu z dogajanjem zadnjega leta, zaščitnih mask. Prostovoljci so smeti zbrali na enem mestu, od koder ga je odpeljalo mestno komunalno društvo Contrada.



»Radi bi se zahvalili potapljačem iz Potapljaškega kluba Loligo iz Vodnjana, vsem prebivalcem Vodnjana in slovenskim državljanom, ki so si vzeli malo časa za našo okolico in v dobro skupnosti ter so sodelovali v akciji eko čiščenja morskega dna in plaže Uvala Marić – Barbariga,« se je zahvalila Cinzia Boljun Papić iz skupine eko aktivistov, ki je organizirala akcijo. Kmalu bodo začeli pripravljati že šesto, ki bo potekala naslednje leto.

