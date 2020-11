Z robotom brez okužb

SEMIC.SI Angela Ogulin je pri 106 letih premagala virus. FOTO: Semic.si

Razbremenjeni tudi zaposleni

UKC Imajo ga tudi na ljubljanski onkologiji. FOTO: UKC Ljubljana

62.000

62.000 evrov stane robot.

Odplačevanje po obrokih

V Metliki na žalost zelo dobro vedo, kaj pomeni covid-19, saj jim v prvem valu ni prizanesel. Še več, v Domu starejših občanov so prvi imeli okužbe, zatem žal tudi smrtne žrtve. Vmes so iskali načine, kako čim bolj zmanjšati število okužb in rešiti dragocena življenja varovank in varovancev. Žarek upanja je posijal, ko je njihova najstarejša varovanka, 106-letna, premagala koronavirus. To je dalo vsem novih moči, toda ekipa, zbrana okoli direktorice, se je zavedala, da jih pravo delo šele čaka.Tako od 1. julija v svojih prostorih gostijo UVD-robota danskega proizvajalca UVD Robots, ki ga že lep čas uporablja tudi Onkološki inštitut Ljubljana, testirali so ga tudi v domovih starejših občanov ter zdravstvenih domovih. Ta robot premore UV-C-svetlobo, ki z neposrednim žarčenjem lomi DNK mikroorganizmov in s tem prekine njihovo delitveno sposobnost – kos je tudi koronavirusu, kar dokazuje mnogo študij. »Zaradi unikatnih lastnosti robota, to sta avtonomnost in mobilnost, je poseben in učinkovit. Zaradi avtonomije je razbremenjen kader v ustanovah, zaradi mobilnosti pa doseže optimalen učinek in zajame senčna območja. Pa še priklopa ne električno napeljavo med dezinfekcijo ne potrebuje, ker ima lastni generator,« pojasnjuje stroka. »Trenutno smo negativni, brez okužb pri stanovalcih in zaposlenih,« ponosno pove Ivica Lozar.»Robota uporabljajo v naših večjih prostorih, kjer je velika fluktuacija ljudi, torej v recepciji, jedilnici, ambulanti, telovadnici, sestrski sobi, dvigalu, kakor tudi v sobah stanovalcev, ko so prazne. Prej smo vedno porabili veliko razkužila, ki je poškodovalo inventar, opremo. Zdaj tega ni več, tudi v tem vidimo dodano vrednost robota,« še doda direktorica, ki je z ekipo iskala rešitev, kako ga dobiti v trajno last. Da se nadaljuje negativni niz, ki mu zagotovo botruje tudi robot.Dansko čudo tehnike ima svojo ceno, 62.000 evrov, v domu pa so odločeni, da ga kupijo, ker je to pač dobro za njihove varovance in zaposlene. Akcija je že stekla. Morda bi že prej, pa niso in niso našli primernega partnerja. »Od konca prvega vala epidemije, ko je bil naš dom eno od žarišč okužb s koronavirusom, imamo na testu dezinfekcijskega robota, ki z UV-svetlobo hitro in temeljito razkužuje prostore. Verjamemo, da tudi zato od takrat nismo imeli niti enega okuženega. Ker je nakup robota za DSO Metlika prevelik finančni zalogaj, smo se za pomoč obrnili na Župnijsko Karitas Metlika in ta se je takoj lotila prostovoljnega zbiranja sredstev,« še doda direktorica. Duhovnik, ki vodi Župnijsko karitas Župnije Metlika, se ni želel izpostavljati, je pa že zbranih toliko sredstev, da bo robot očitno ostal v domu starejših občanov. Odplačevali ga bodo obročno.