Z ribjim botrstvom oživljajo Savinjo, zbrali so že 50 tisočakov

Ribiška družina Ljubno ob Savinji je lani začela dobrodelno akcijo Oživimo Savinjo, bodi boter svoji ribi. Akcija, ki jo bodo nadaljevali, se je že prvo leto izkazala za zelo uspešno, 151 botrov je darovalo skupno okoli 49.000 evrov. Kot je povedal predsednik ribiške družine Gregor Križnik, so s tem kupili mladice lipana in plačali stroške prehrane potočne postrvi za dve leti.



Naslednji teden pripeljejo še 1500 lipanov in okoli 8000 postrvi.

Po enem letu akcije so pred dnevi s prvošolčki v Savinjo vložili skupno 500 lipanov, na Ljubnem pa tudi potočno postrv. »Naslednji teden pripeljejo še 1500 lipanov in okoli 8000 postrvi,« je dejal Križnik.

Akcija se bo nadaljevala, tako da ljubitelji ribolova in rib nasploh še vedno lahko darujejo. Denar vsekakor še potrebujejo, saj je ideja, da bi tri leta zapored vlagali letnike rib, da bi imeli v vodi celotno starostno piramido, ki se lahko potem sama vzdržuje, je pojasnil Križnik.

Ribolova, ki je sicer v Zgornjo Savinjsko dolino pred poplavo pripeljal okoli 3000 gostov, ki so tu pustili nemalo denarja, sicer še ne bo. »Le v ozkem delu revirja, kjer bomo komercialno vložili malo večje ribe, bomo ribolov odprli, ker moramo zagotoviti prihodek za ribiško družino za pokritje stroškov. Ampak večina med Lučami in Solčavo bo ostalo zaprto, tudi med Ljubnim in Lučami zelo verjetno, ker stanje v vodi ne dopušča ribolova,« je pojasnil.

Ribe so skupaj vlagali učenci in ribiči. FOTO: Osebni arhiv

Katastrofalna poplava avgusta 2023 je uničila okoli polovico ribje populacije, nato je bila voda še dvakrat zelo visoka, razlaga sogovornik: »Voda se sicer ni razlila, večinoma je ostala v strugi, riba pa je bila izčrpana že od prve povodnji. Veliko je bilo poškodovanih, ko smo jih reševali, smo videli ribe brez lusk, odrgnjene. Tudi hrane ni bilo, ker je odplaknilo vse insekte. Nato so sledili interventni ukrepi, kaljenje vode, ki so onemogočili hranjenje. Danes je v vodi od deset do 30 odstotkov nekdanje populacije rib. Na nekaterih delih je riba povsem izginila, pred dvema mesecema smo na Okonini na 500 metrih našli eno samo. To je del, ki je bil tolikokrat prekopan z bagri, da riba enostavno ne more preživeti, pa tudi prostora zanjo ni, ker ni tolmunov, ni kamenja, ničesar. Riba nima kje biti.«

Tudi zato bodo vztrajali z akcijo, da bi Savinji s pritoki čim prej povrnili vsaj del prvotnega ribjega bogastva in slovesa.