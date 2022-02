Z rezom spustili kri vinogradu (FOTO)

Na vinkovo ali vincekovo, kot mu rečejo prijatelji planinci Planinskega društva Bundek iz Murskega Središča na Hrvaškem v sosednjem Međimurju, se na ta dan obiskujejo vinogradi in kleti.

Vpis v knjigo gostov

Na povabilo prijateljskega društva Planinskega društva Bundek so se kot že tradicionalno vsako leto udeležili 24. Vincekovega pohoda planinci Planinskega društva Lendava.

Več kot le prijateljstvo

V 24 letih je pohod dveh sosednjih planinskih društev prerasel vse meje, kar vsako leto dokazujejo člani Planinskega društva Bundek. Med njimi so bili štirje, ki so pred 24 leti na ta dan prvič prehodili to pot. Dogodka na Hrvaškem se je udeležilo 20 članov z obeh strani meja.

Trasa poti se vedno začne pri Toplicah Sv. Martin na Muri in se nadaljuje po slikovitih Medžimurskih goricah skozi Grkaveščak, Gradiščak, Kapelščak, Koncovčak, Balog breg ter ob prekrasni reki Muri vse do centra Murskega Središča, kjer je cilj pohoda. Tako so v lepem prekrasnem dnevu ter prijateljskem druženju prehodili 15 kilometrov. Pohodnike iz Slovenije so sprejeli z odprtimi rokami, prijateljskim sprejemom in odlično pogostitvijo.

Med potjo so se ustavili v nekaterih vinskih zidanicah, kjer so jih vinogradniki pogostili z vinsko kapljico. Za dogodek so bili primerno oblečeni in s seboj so si na pot v nahrbtnikih ponesli malico ter jo zaužili na svežem zraku. Vodja pohoda Štefan Kozak nam je povedal nekaj več o namenu tega srečanja, ko se začnejo prva opravila v vinogradih. Dvaindvajsetega januarja goduje sveti Vincenc, zaščitnik vinogradov in vinogradnikov. In po običaju se na prvo nedeljo po njegovem godu v vinogradih začne rez vinske trte. Ta običaj izvira že iz 18. stoletja in je znan tudi zunaj Slovenije.

Pot je bila dolga 15 kilometrov. Hrano so imeli v nahrbtniku, pijačo v zidanicah. FOTOGRAFIJE: Jože Žerdin

Praznik svetega Vincenca v Sloveniji po večini imenujejo vincencovo, v vzhodnem predelu Slovenije in sosednji Hrvaški pa vincekovo. »To je prelomnica, ko je prvi del zime mimo in se seveda dan daljša, s tem pa spet nastanejo razmere, ko se gre lahko v vinograd. Seveda je tudi trta zrela, dozorela in pripravljena za obdelavo, da nekako, kot mi rečemo, spustimo kri vinogradu,« je mogoče slišati od poznavalcev.

Vse prej kot preprosto delo

Obrezati trto seveda ni popolnoma preprosto. To je zahtevno opravilo, ki ga ne gre prepustiti vsakemu, saj lahko s tem naredimo veliko škode, zato pravi vinogradniki to najraje opravijo kar sami. Po starem običaju so v vinogradih obešali klobase. Te oznanjajo, da naj bi za vse leto veljalo, da bi bilo dosti mesa in vina. Ko so končali rezanje, tudi če je trajalo tri dni, so potem klobase skuhali v vinu, tako da so imeli na koncu vinogradniško malico. V jutru na vincekovo se uradno začne novi vegetativni ciklus vinske trte. Sokovi začno znova teči po trsu, s čimer mu vlijejo novo življenje.

Če na Vincenca sonce sije, se dobro vino v čaše vlije.

V celinskem delu Hrvaške se recimo neguje stari običaj, da se vinogradniku zaželi srečno novo vinogradniško leto. Ne oziraje se na vremenske razmere se vinogradnik v spremstvu prijateljev odpravi v vinograd, kjer se odvija ceremonija odpiranja nove sezone del v vinogradu. »Nobena kmetijska panoga namreč ni toliko odvisna od vremena ali božje volje kot ravno vinogradniška,« velja rek že od nekdaj. Statistika pravi, da je od desetih trgatev le ena vrhunska. Zavoljo tega so vinogradniki na vincencovo polni upanja, želja in molitev za nadpovprečno trgatev. In ne pozabite: »Če na Vincenca sonce sije, se dobro vino v čaše vlije.« Ali: »Če na Vinka sonce sveti, bo dosti rujnega vinca v kleti.« ali »Če na dan svetega Vincenca sonce le toliko pokaže, da bi mogel kdo konja osedlati, bo isto leto dobro vino.«

22. januarja goduje sveti Vincenc, zaščitnik vinogradov in vinogradnikov.

Na velikih vinogradniških površinah morajo začeti rez prej, že novembra ali decembra, da jo končajo, dokler trta še miruje. Rastni cikel trte se namreč običajno začne konec marca z napenjanjem brstov, kar je znak, da so se po trsu začeli pretakati rastni sokovi. To je pomembno ob vse pogostejših milih zimah in zgodnjih pomladih, ko je tudi fenološki razvoj trte zgodnejši. Štiri do šest tednov pozneje trta začne odganjati mlade poganjke.

Splošno mnenje je, da je vinski letnik najbolj odvisen od kakovostne rezi. Posebno je treba biti pozoren na zdravje trte, njeno rast, torej tudi življenjsko kondicijo, in seveda to, da dosežemo čim večjo kakovost in ne gremo v preveliko rodnost.