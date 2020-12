Z receptom Ane Roš do nagrade v Tušu

Prvi izdelek izpod rok svetovno priznane chefinje Ane Roš je že na policah Tuša. FOTO: Neja Kalan

Pot ustvarjanja najboljših produktov iz najkakovostnejših lokalnih sestavin. Potem ko so zaradi zaprtja javnega življenja začeli ugašati gostinci, za njimi pa še številni njihovi dobavitelji, je postalo jasno, da je potrebna hitra reakcija. Da je na tnalu slovenska prehranjevalna veriga. In kdo bi jo bolje poznal kot Tuš, ki ima že zdaj v svoji ponudbi več kot 70 odstotkov izdelkov slovenskega porekla, in pa Ana Roš, ki v Hiši Franko uporablja le lokalne sestavine. Tak način razmišljanja in ustvarjanja ji je letos prinesel kar dve Michelinovi zvezdici.In s popolnoma enakim pristopom je nastal tudi prvi skupni produkt, skutni njoki s pehtranom. Ano Roš na skutne njoke vežejo še spomini iz otroštva. Kakšni, pa si poglejte v videu, kjer je te njoke pripravila posebej za vas.Tuševa Anja Marjetič nam je razkrila, da so skutni njoki le začetek.»Sam razvoj izdelkov v sklopu blagovne znamke Ana Roš in Tuš poteka že več mesecev. Tako je, na policah so že skutni njoki, zdaj pa prihajajo že novi izdelki. Prihaja kruh, prihajajo kobariški štruklji, sladoledi. Vse je že tik pred tem, da pride na police do končnega potrošnika.«