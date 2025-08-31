Z rastlinjaki do samooskrbe, to omogoča stabilnejšo in predvidljivo pridelavo

V Sloveniji je stopnja samooskrbe z zelenjavo v letu 2024 znašala samo 37 %, kar pomeni, da smo uvozili več kot polovico naših potreb po zelenjavi. Kako povečati domačo pridelavo in zmanjšati odvisnost od uvoza pa je bila na sejmu Agra 2025 tudi osrednja tema letošnjega Zelenjadarskega posveta.

37 odstotkov je bil delež pokritosti z domačimi vrtninami.

Govorci so se strinjali, da je glavni dejavnik, ki vpliva na pridelek, predvsem slabo vreme, kar pa lahko učinkovito omilimo z uporabo zavarovanih prostorov, kot so visokotehnološki sodobni rastlinjaki. Pridelava v rastlinjakih omogoča namreč stabilnejšo in predvidljivo pridelavo ne glede na vreme, podaljšanje rastne sezone in več pridelovalnih ciklusov, optimalno izkoriščanje virov (vode, hranil) ter zmanjšanje rabe zaščitnih sredstev.

Nepoštene prakse

»Za doseganje popolne samooskrbe s ključnimi zelenjadnicami, kot so paradižnik, solata, paprika, kumare, bučke, jajčevci in jagode, bi v Sloveniji potrebovali samo 25 do 30 dodatnih hektarjev sodobnih rastlinjakov,« je poudaril Kristjan Magdič, predsednik Združenja pridelovalcev v sodobnih rastlinjakih pri GZS – Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij. »Za kar bi v treh letih potrebovali okvirno 100 milijonov evrov!«

Pomembna je tudi pridelava v tleh, kjer se lahko pridelujejo vrste zelenjadnic, ki se jih v sodobnih visokotehnoloških rastlinjakih ne da pridelati. Opozoril je, da omejitev zgornje meje dovoljenih podpor v višini 800.000 evrov v trenutni finančni perspektivi omejuje gradnjo sodobnih visokotehnoloških rastlinjakov, saj znašajo tovrstne investicije več milijonov evrov.

Udeleženci okrogle mize Simona Vrevc z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Branko Ravnik, varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano, Lea Žnidarič z zelenjadarske kmetije Lesarovi ter Kristjan Magdič iz podjetja Paradajz so izpostavili ključne izzive, povezane z nizko samooskrbo z zelenjavo in pomanjkanjem zavarovanih prostorov za pridelavo zelenjave. Posebej so omenili problematiko nepoštenih praks v verigi preskrbe z zelenjavo glede porekla in predvsem kako jih odpraviti ter zagotoviti pravičnejši položaj pridelovalcev.