Z oljem popacali Jelinčičevo hišo

V ponedeljek pozno zvečer so neznanci onesnažili domovanje predsednika Slovenske nacionalne stranke (SNS) Zmaga Jelinčiča Plemenitega, kjer je tudi sedež stranke. Bilo je nekaj čez 23. uro, ko je močno zaropotalo, pripoveduje poslanec državnega zbora. Sam je sedel pred televizijskim sprejemnikom, hčerka, ki je bila pri njem, pa je ob tej uri že spala. No, vsaj do napada. Hrup jo je vrgel iz postelje, zato je stekla k očetu in vprašala, kaj se je zgodilo, nam je vidno pretresen zaupal prvak SNS. Jelinčič je iz notranjosti hiše videl, da se z oken nekaj cedi, šele zunaj pa je spoznal, da so na njegovo hišo odvrgli steklenice z ...