Z olimpijade odrveli gasit naravnost na Kras (FOTO)

S spustom olimpijskih zastav, ugasnitvijo olimpijskega ognja in mimohodom, ob spremljavi orkestra slovenske policije, vseh gasilskih ekip iz 20 držav z več kot 2600 udeleženci se je končala letošnja gasilska olimpijada, ki jo je prvič v zgodovini gostilo Celje.

Tako velikega gasilskega dogodka, kot je gasilska olimpijada, naša država doslej še ni gostila, so pa nekaj dragocenih organizacijskih izkušenj organizatorji pridobili leta 2011, ko smo v Kočevju gostili mladinsko gasilsko olimpijado, ki sicer poteka vsaki dve leti. Čez dve leti bodo mlade gasilce in gasilke gostili naši zahodni sosedje Italijani v mestu Trento.

Člani A PGD Podgorci so osvojili bronasto medaljo. Foto: FB

Gasilska olimpijada v Celju se je še posebno vtisnila v spomin vsem, ki so na njej sodelovali in osvojili tudi medalje, čeprav je marsikdo dejal, da sta pomembna tudi druženje in izmenjava izkušenj. In doma je letos ostalo skupaj kar sedem medalj.

Štiri zlate, ena srebrna in ena bronasta. Mladinski olimpijski prvaki so postali mladi gasilci in gasilke PGD Drenov Grič-Lesno Brdo, z zlatom ovenčani olimpijski prvaki so tudi člani B in članice B PGD iz Hajdoš, pa tudi poklicni gasilci PIGD Krka Novo mesto. S srebrno medaljo so se domov vrnili člani B PGD Šmartno na Pohorju, dve bronasti pa so osvojili člani A iz PGD Podgorci ter člani B iz PGD Kebelj. »Po večmesečnih pripravah, štirih gasilskih olimpijadah, neštetih treningih, odrekanjih, ki si jih ne moremo predstavljati, so naši mladinci spisali pravljico o uspehu, o kateri smo lahko le sanjali,« so bili ganjeni mladi gasilci PGD Drenov Grič-Lesno Brdo, ko so okrog vratu dobili vsak svojo medaljo in dvignili prehodni pokal, s katerim bodo že na naslednji olimpijadi, na katero se uvrstijo avtomatično, branili naslov mladinskih olimpijskih prvakov.

Ni pa zanemarljivo, da so tik pod stopničkami letos ostale članice A PGD Semič, odlična je bila tudi ekipa PGD Žiri. A žal so medalje vedno samo tri. Zagotovo pa je to za vse dobra spodbuda tudi za naprej. »Vsi napori in trud so poplačani in neizmerno smo ponosni na naši dve medalji,« je misli po olimpijadi strnila tudi Lidija Terbulec, članica A PGD Hajdoše.

Odlični gostitelji

V času olimpijade pa ni bilo živahno samo na atletskem stadionu Kladivar, kjer so, na vročem soncu, potekali tekmovanja in treningi, temveč tudi v mestnem jedru Celja, konkretno na Krekovem trgu, kjer je Zavod Celeia pripravil več kot 40 spremljevalnih dogodkov in glasbenih koncertov. Zadnji so v petek zvečer v mestu nastopili člani Ansambla Saša Avsenika.

Gasilska olimpijada je bila zelo uspešna tudi za naše gasilce, kar sedem jih je osvojilo odličja. Foto: GZS

Na starem gradu je v času olimpijade potekal tudi program srednjeveške žive zgodovine, kar je bilo tudi odlična popestritev za obiskovalce, ki so bili navdušeni nad zgodovino knežjega mesta. »Menimo, da smo bili odlični gostitelji, in verjamemo, da se bodo številni gasilci in gasilke v Celje vrnili tudi s svojimi družinami in razširili glas o našem lepem in turistično zanimivem srednjeevropskem mestu,« je misli strnila Maja Voglar, direktorica Zavoda Celeia Celje, ki je v času olimpijade skrbel tudi za stik s ponudniki nastanitev v Celju in okolici.

Zlata olimpijska vas Na Drenovem Griču, priložnostno preimenovanem v Zlato olimpijsko vas, so domačini skupaj s številnimi prostovoljnimi društvi Gasilske zveze Vrhnika dočakali mladinsko ekipo PGD Drenov Grič-Lesno Brdo (DG-LB), ki si je na gasilski olimpijadi v Celju Sloveniji priborila zmago v tekmovanju gasilske mladine. Dolg špalir gasilskih curkov je pričakal mlade zmagovalce, ki so na prizorišče prikorakali z zlatimi kolajnami ter pokalom, ki je končno prišel na Drenov Grič – ekipa tega PGD je namreč na minulih treh olimpijadah imela smolo, tokrat pa je bil uspeh popoln. »Smo jo le dočakali, to medaljo, ta pokal,« je zadovoljno ugotavljal vrhniški župan Danijel Cukjati, predsednik PGD DG-LB Borut Jelovšek pa: »Ime društva in našega kraja ste za vse večne čase postavili na gasilski zemljevid. Ponosni smo na vse vas.« Član zlate ekipe Domen Oblak je zaupal, da so bili na tekmovanju precej vzhičeni: »Trudili smo se, veliko smo trenirali, imeli smo tudi nekaj motivacijskih besed, moralo nam je uspeti.« Mentor zmagovalcev Sebastijan Demšar je povedal: »Prisotna je bila velika, ampak pozitivna trema. Tudi oni so verjeli, da nam mora enkrat uspeti, in nam je.« Sicer pa so tudi starejši člani PGD Lesno Brdo-Drenov Grič (ter sosednja društva) minuli teden sodelovali v gašenju požara na Krasu, zato poveljnik Gasilske zveze Vrhnika Vinko Keršmanc smiselno ugotavlja: »V Sloveniji je zagotovo neka specifika, da imamo dovolj ljudi tako za tekmovanje kot za reševanje.« T. Š.

»Žal je čas olimpijade nesrečno sovpadel z največjimi požari v zgodovini naše države, ki še vedno pustošijo po Krasu, z njimi pa se spopadajo gasilci in gasilke iz vse Slovenije. Po drugi strani pa ob tej veliki naravni nesreči prav gasilska olimpijada kaže na pomen gasilstva in dobre pripravljenosti ter usposobljenosti vseh naših gasilcev, ki ob takšnih izrednih dogodkih znajo učinkovito ukrepati. In številni gasilci so, čeprav je v Celju potekal največji gasilski dogodek, nemoteno zagotovili potrebno število operativnih gasilcev tudi za gašenje na Krasu,« je misli strnil celjski župan Bojan Šrot. Da je bila organizacija in izvedba gasilske olimpijade na zelo visoki ravni, ki jo bo težko preseči, se strinja tudi Sašo Farčnik, predsednik Gasilske zveze Celje, katere člani so prav tako pomagali pri izvedbi, številnih dogodkih in logistiki.

»Slovenska in mednarodna gasilska zveza sta bili s pripravo tekmovališč in programom spremljajočih prireditev zelo zadovoljni. In verjamem, da so gasilci iz tujine pridobili kakšno dobro izkušnjo tudi od nas, celjskih gasilcev,« je še dejal Farčnik. Številni gasilci so se po koncu olimpijade odpravili naravnost na Kras v pomoč svojim kolegicam in kolegom.

S srebrno medaljo so se iz Celja vrnili domov tudi člani B PGD Šmartno na Pohorju. Foto: FB

To je del ekipe, ki je skrbela, da so bili udeleženci gasilske olimpijade vsak dan siti. Foto: GZS

Celjski župan Bojan Šrot, ki je gostil veliko visokih gostov, je vesel, da se je knežje mesto izkazalo kot odličen gostitelj. Foto: GZS

Delovna skupina Gasilske zveze Slovenije, skupaj s predsednikom Jankom Cerkvenikom, ki je skrbela, da je vse potekalo, kot mora. Foto: GZS