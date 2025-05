Z okusi do zmage: najboljši lendavski špricar prihaja iz kleti Vinal

V organizaciji Društva vinogradnikov in sadjarjev Lendava je potekalo 9. ocenjevanje špricarjev z vini letnika 2024. Prejeli so 12 vzorcev, komisija pa je pri njih ocenila vonj, okus in videz. Skupno mnenje komisije, ki so jo sestavljali predsednik Egon Krampač ter člani Borut Smej, Branko Lovrak, Alen Felső in Leon Novak, se je glasilo, da so vsi izdelki dobri, v finale pa so se prebili trije vzorci, med katerimi je bilo resnično malo razlike. Člani komisije so sicer špricarjem podelili ocene od 1 do 5.

Priznanja bodo podelili na Lendavski trgatvi.

Pomembna je tudi izbira mineralne vode.

Kompleksen okus

Kot je poudarila komisija, so bila vsa vina zelo kakovostna, med tremi finalisti pa so odločali odtenki. Priznanja za vsa tri mesta bodo kot vsako leto podelili na prireditvi Lendavska trgatev. Osnova vin lendavskega špricarja je laški rizling, sledijo pa dodatki ostalih sort, ki v vinu ustvarijo kompleksen okus. »Pri tem seveda velja poudariti, da se špricar venomer toči s suhim vinom in meša z radensko (Petanjski vrelec) v razmerju 1:1,« je po ocenjevanju dejal Gjerkeš, predsednik Društva vinogradnikov in sadjarjev Lendava.

Treba ga je pravilno natočiti.

Gjerkeš (Zoknjak winery) je osvojil tretje mesto, drugi je bil Borut Smej (Vinogradništvo Smej), najboljši špricar pa se pije z vinom vinogradnika Marka Zelka (Vinal).