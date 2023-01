Prenovljena vlada, premier Golob v DZ vložil listo ministrskih kandidatov

Spremenjen zakon o vladi namreč prinaša tri nova ministrstva, vodenje dveh od teh bosta prevzela Papič in Kumer, ki sta zato ob uveljavitvi zakona z dosedanjih funkcij odstopila in tako na resorjih opravljata le še tekoče posle.

Papič je sicer kandidat za ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Kumer pa za ministra za okolje, podnebje in energijo. Oba sodita v kvoto največje vladne stranke Gibanje Svoboda.

Kandidat za vodenje novega ministrstva za solidarno prihodnost pa je Simon Maljevac iz Levice, sedanji državni sekretar na ministrstvu za delo.

Na listi kandidatov, ki jo je premier Robert Golob poslal v DZ, so tudi štirje dosedanji ministri, ki jim je ob uveljavitvi zakona prenehala funkcija, saj zakon njihovim ministrstvom prinaša spremembe dosedanjih področij oziroma preoblikovanje vladnih služb v ministrstva. Kandidati za ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, za ministra za naravne vire in prostor Uroš Brežan, za ministrico za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh in za ministra za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek bodo tako svoje načrte v DZ v tem mandatu predstavljali že drugič.

Predsednik vlade je v DZ poslal tudi predlog za mesti, izpraznjeni po odstopu Papiča in Kumra. Kandidatka za vodenje ministrstva za infrastrukturo je državna sekretarka Alenka Bratušek, kandidat za vodenje ministrstva za vzgojo in izobraževanje pa državni sekretar Darjo Felda.

Na seznamu pa še ni kandidata za vodenje ministrstva za notranje zadeve. Stolček na tem resorju je namreč po odstopu notranje ministrice Tatjane Bobnar ostal nezaseden, vodenje pa je začasno, za največ tri mesece, prevzela ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik. Premier Golob ima tako še dva meseca časa, da predlaga kandidata za novega notranjega ministra.