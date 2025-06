Ker je dosedanjemu škofu mag. Leonu Novaku potekel šestletni mandat, zaradi starosti pa ne more več kandidirati, so delegati Evangeličanske cerkve augsburške veroizpovedi (ECA) v Sloveniji za novega škofa izvolili 45-letnega dr. Aleksandra Ernišo. Rodil se je leta 1980 v Murski Soboti. Po šolanju na Slovaškem in v Avstriji je postal doktor znanosti na podiplomski šoli Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Je poročen in oče dveh otrok. Je tudi sin pokojnega dolgoletnega škofa Geze Erniše (1955–2022). Njegov šestletni mandat, ki ga bo opravljal z mislijo na ...