Z obrazcem hitreje čez mejo

Število turistov na Hrvaškem se veča, ta konec tedna pričakujejo gnečo na mejah. FOTO: Jure Eržen

1 milijon obrazcev za hitrejši prehod hrvaške meje smo izpolnili Slovenci, Avstrijci in Nemci.

Milijon turističnih obrazcev

Potrdilo o napovedi postavite na vetrobransko steklo vozila za lažji prehod meje.

Čeprav nas cesta do bližnje Hrvaške – kamor Slovenke in Slovenci masovno romamo na dopuste – ne pelje prav daleč, se lahko pot v poletnih zastojih upočasni že na naši strani meje pa tudi pozneje v dolgih kolonah na žgočem soncu in vročem asfaltu pred cestinsko postajo ali trajektom. Kot je za hrvaško televizijo pred začetkom prvega julijskega vikenda povedal, pomočnik načelnika hrvaške obmejne policije Bregana: »Naslednje dni pričakujemo povečan promet.«Za pot se tako priporoča zadostna količina vode, pa tudi doma pripravljena malica zna priti prav – prav tako je bolje doma preveriti stanje vozila, s katerim se odpravljamo na pot in v poletne pločevinaste zastoje, ter njegovih tekočin.Stanje na cestah na naši strani meje lahko preverimo s klicem na številko 1970, na Hrvaškem pa informacije hrvaškega avtokluba (HAK) dobite, če s telefona slovenskega operaterja zavrtite +385 72 777 777. Za pomoč HAK pokličite +385 1 1987. Aktualne razmere na naših in hrvaških cestah so dosegljive tudi na spletni strani promet.si ali v mobilnih aplikacijah AMZS in DarsTraffic+, na Hrvaškem pa na strani hak.hr (na slednji so navedene tudi čakalne dobe na hrvaških mejnih prehodih ter številne druge koristne informacije). Za vse v zvezi s koronaboleznijo so južni sosedje postavili spletno stran koronavirus.hr.Novost letošnjega koronapoletja na Hrvaškem je obrazec za hitrejši prehod hrvaške meje, ki ga lahko na spletu izpolnite na povezavi https://entercroatia.mup.hr/. Velja 90 dni, do prvega julija pa ga je izpolnilo milijon turistov, namenjenih v lepo njihovo – največ Slovencev, Nemcev ter Avstrijcev. Na spletni strani po oddaji podatkov oziroma napovedi prejmete potrdilo, Hrvati pa nadaljujejo z uporabnimi navodili: »Potrdilo o napovedi postavite na vetrobransko steklo vozila za lažji prehod meje. Poleg tega boste dobili vse potrebne informacije, povezane z Vašim varnim bivanjem v Republiki Hrvaški.« Podatke in informacije po lastnih navedbah uporabljajo »za namen prihoda na Hrvaško in posredovanja informacij o ukrepih zdravstvenega varstva ter v primeru potrebe po kontaktu z epidemiologom.«Za družino lahko zadostuje en obrazec: »Če člani družine gredo v različne kraje, mora vsak potnik izpolniti poseben obrazec. V nasprotnem primeru nosilec napovedi zagotavlja, da vsi člani, ki so vpisani v obrazec, gredo v isti kraj.« Na strani za obrazec še opozarjajo, da je ob prehodu meje z Republiko Hrvaško ob obrazcu vendarle potreben tudi potni list ali osebna izkaznica. Se pa je od začetka julija spremenila odredba, ki je sicer še prisotna na spletu: da morajo turisti in drugi na meji in med bivanjem s seboj imeti dokumentacijo, s katero se potrjuje turistična rezervacija, ali potrdilo o rezervaciji/lastništvu priveza ali lastništvu nad (ne)premičnino oziroma poslovno povabilo. Od 1. julija je vstop na Hrvaško državljanom EU dovoljen brez dokazovanja namena, je tudi na hrvaški televiziji sporočils hrvaške Uprave za mejo. Prav Kufner je potrdil milijon izpolnjenih obrazcev turistov, ki gredo dopustovat na Hrvaško. In če smo jih največ izpolnili Slovenci, bo tudi to poletje na južni meji (in cestah) mogoče opazovati zastoje pri selitvah največjega evropskega naroda – naroda turistov. Če nam je le vnovič ne zagode korona ...