Z Noetove barke po blagoslov v Dobrnič (FOTO)

»Kar začnimo: v imenu očeta in sina in svetega duha. Dragi konjerejci in dragi konjeniki. Bog je ustvaril živali na kopnem, v vodi in v zraku. Tudi na Noetovi barki so bile živali,« je v uvodu v tradicionalno žegnanje konj dejal župnik Miloš Košir iz fare Dobrnič. Za tisti čas se jih je usmililo tudi vreme, posijalo je sonce, Košir pa je opravil blagoslov tako konj in kočij kot jahačev in vseh obiskovalcev, ki jih je na ta lepi konec Suhe krajine povabilo Konjerejsko društvo Trebnje.

Obred je vodil domači župnik Miloš Košir. FOTOgrafije: Drago Perko

Konjeniki so se zbrali na travniku pod gasilskim domom, po sveti maši pa so se v sprevodu – najprej jahači in potem kočije – odpravili proti cerkvi. V domačem konjeniškem društvu žegnanje konj izmenjaje poteka enkrat v kraju Lukovek, drugič v Dobrniču.

»Hvala občini Trebnje, ki nam je prisluhnila. Uredili smo prostor in ga pripravili za žegnanje. Bila je prava delovna akcija, na tem mestu pohvala vsem konjenikom iz Dobrniča in okolice, ki so se odzvali. Pa saj se vedno, ko je treba poprijeti za kakšno delo,« je tajnica društva Brigita Kotar pohvalila člane in članice. Gostje so na blagoslov prišli z vseh koncev in krajev, tudi iz Ljubljane.

V kočijah prevažajo turiste

»Večkrat pridemo sem na žegnanje. Tu imamo prijatelje,« je povedal Igor Pristavec iz leta 1997 ustanovljenega Konjerejskega društva Barje, kjer vzrejajo avtohtono slovensko hladnokrvno pasmo, v poletni sezoni pa s kočijami po središču Ljubljane prevažajo turiste. »Konji so življenje. Zakaj? Vzgojen sem bil na kmetih, konj je bil za nas preživetje. Z njim je bilo vse lažje. Danes konji pomenijo šport, luksuz,« pove Pristavec.

»Radi pridemo, vsaj že 15 let prihajamo na žegnanje. Zakaj? Po blagoslov konj za zdravje pa radi se takole družimo. Vreme? Tega se nikoli ne ustrašimo, vemo, da bo tudi za nas posijalo sonce,« pa je dodal predsednik KD Barje Marjan Trček, pri njih doma imajo konje že od daljnega leta 1948.

Povorka

»Danes nas je prišlo osem,« je pristavil Jože Vidmar iz Konjeniškega društva Gombišče, pošta Veliki Gaber. »Imamo dve kobili pasme haflinger, žrebiča in dva kastrata.« Njihovo društvo ima 30 članov. »Sem nas je povabila domačija Gorc iz Dolenjih Selc,« nam je povedal Milan Debevec z Ranča Debevec. »Malce je ponagajalo vreme, smo vmes molili.« Na kočiji sta ga spremljala prijatelja – oba Staneta, prvi je bil za družbo, drugi pa je vešče igral na harmoniko.

Scrkljani kobili

Da konji niso bili lačni, so njihovi lastniki poskrbeli že med blagoslovom, sebi pa so dušo privezali na pogostitvi, ki jo je pripravilo Konjeniško društvo Trebnje. Jure Pekolj je poskrbel, da so bili v nekaj minutah vsi nahranjeni in postreženi, kot se na teh koncih spodobi. Sicer pa KD Trebnje deluje od leta 1998, premore 54 članov. Danes ga vodita zakonca Kotar – Tone je predsednik, žena Brigita pa tajnica. Oba sta zaljubljena v konje.

»Imava dve kobili, scrkljanki, arabko Beti in haflingerico Maro,« razkrije Brigita, ki si želi, da bi še okrepili članstvo in v svoje vrste pripeljali mlade. V ta namen so si uredili instagram (konjerejsko_drustvo_trebnje), kjer ažurno objavljajo novosti o dogajanju v društvu. »Ljudje morajo vedeti, kaj počnemo,« nadaljujeta Kotarjeva. »Ob blagoslovu konj načrtujemo še pohod in izlet.«

»Vesel sem, ker se toliko dogaja v našem kraju. Konjerejci se res trudijo,« pa je bil zadovoljen tudi domačin Jože Avgustinčič, podžupan občine Trebnje, ki je ob krajevni skupnosti Dobrnič pomagala pri izvedbi praznika.

Šteje blagoslov, čeprav na traktorju.

Prihodnje leto se bodo spet srečali.

Milan je pripeljal dva Staneta.