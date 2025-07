Z neba udarilo s polno silo! Koroška pod vodo, močan naliv zalil Prevalje

Slovenijo je v soboto popoldne zajelo burno vremensko dogajanje, ki ga je napovedovala prihajajoča hladna fronta. Najhuje je bilo na Koroškem, kjer je na območju Prevalj voda zaradi močnega naliva zalila več kleti. Nevihtna aktivnost pa je bila izrazita tudi na Bovškem, Idrijsko-cerkljanskem, Celjskem in v Zasavju, poroča Delo.

V pol ure padlo 25 litrov dežja na kvadratni meter

Kot so ob 16.30 sporočili z Agencije RS za okolje (ARSO), se je temperatura na severu države po prehodu fronte že spustila pod 20 stopinj Celzija. Na merilnem mestu Ravne na Koroškem je v zadnjih 30 minutah padlo kar 25 milimetrov padavin, kar po njihovih navedbah kaže na izredno močan naliv.

Radarske meritve so obenem nakazovale tudi možnost močnih nalivov in toče. Že okoli 15. ure je močnejša nevihta zajela območje Bovca. Po napovedih meteorologov se bodo nevihte nadaljevale še več ur in se razširile nad večji del države.

ARSO opozarja na spremenljivo vreme v času dopustov

Meteorologi so že v dopoldanskem opozorilu prebivalce pozvali k dodatni previdnosti, saj nas po dolgotrajnem vročinskem valu čaka obdobje vremenske nestanovitnosti. Zaradi številnih dopustov in prostočasnih dejavnosti na prostem priporočajo, naj ljudje redno spremljajo posodobljene vremenske napovedi, radarsko animacijo padavin ter izdana opozorila.

Vremenska napoved za konec tedna

Sobota zvečer prinaša umirjanje razmer. Nevihtna aktivnost naj bi postopoma ponehala, ponoči pa se bo delno razjasnilo.

Nedelja bo dokaj sončna, vendar ne brez nevarnosti. Sredi dneva in popoldne se lahko znova pojavijo posamezne plohe in nevihte.

Jutranje temperature bodo med 15 in 20 stopinjami, na Primorskem okoli 22 °C. Čez dan se bodo povzpele do 30 °C, ob morju pa do 32 °C.

Na nižinah Primorske bo še vedno prisotna visoka toplotna obremenitev, medtem ko po večjem delu države vztraja visoka požarna ogroženost naravnega okolja.

V noči na ponedeljek bo zahodno in osrednjo Slovenijo zajelo novo poslabšanje vremena s padavinami in nevihtami.

Ponedeljek bo minil v znamenju spremenljive do pretežno oblačne vremenske slike, krajevnih padavin in neviht, temperature pa bodo nekoliko nižje kot v preteklih dneh.

Ostanite na varnem in obveščeni

Ker vremenske razmere ostajajo nepredvidljive, ARSO svetuje, da prebivalci in obiskovalci Slovenije pozorno spremljajo dogajanje in prilagodijo načrte. Poudarjajo tudi pomen hitrega ukrepanja v primeru nalivov, poplav ali toče, saj se razmere lahko lokalno zelo hitro poslabšajo.

Kako je pri vas? Zaupajte nam preko obrazca.