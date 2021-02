Z nakupovalnim vozičkom pešači po Evropi

Minule dni vozniki na cesti med Novim mestom in Metliko opažajo nenavadnega popotnika z nakupovalnim vozičkom. »Moje ime je Carsten Schepers,« se prijazno predstavi na parkirišču pod vznožjem Vahte, nekje na pol poti med dolenjsko prestolnico in Metliko. Kam ga žene pot, ga pobaramo. »Prihajam iz Berlina, od koder sem startal leta 2018. Pot me je vodila prek Potsdama, Belgije, Luksemburga in Francije do Španije. Bil sem v Murciji in prišel do portugalske Lizbone in romarskega središča Fatima.« Nemirni duh mu ni dal miru. Na poti v Belo krajino.»Vračal sem se mimo...