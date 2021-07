Z nagrado bodo praznovali pet rojstnih dnevov

Po vrnitvi z Jošta se bosta lahko odžejala.

Ko smo poklicaliiz Zgornjih Bitenj in mu povedali, da je izžrebanec v naši nagradni akciji Poletje s Slovenskimi novicami, je odvrnil: »Pojma nimam, da bi se kam prijavil.« Ob tem se je oglasila gospa Berčič in odkrila: »Sama sem ga prijavila v nagradno igro prek spleta.«Seveda mu nagajivao tem ni rekla niti besedice. Ko smo zlagali Teekannejeve pakete Fresh ledenega in sadnega čaja, zraven je bila še steklenička v srajčki Teekanne, ter Danino svetlo pitno vodo, osvežilno zero lubenico, smoothie hruško pa še limonado, smo slišali: »V dobrem mesecu imamo na sporedu pet rojstnih dni in bomo lahko vse popili. Če bi se vaša akcija nadaljevala v avgustu, bi se spet prijavil, saj imamo v krogu družine septembra spet na sporedu pet rojstnih dni.«Marko je bil vesel tudi hladilnega nahrbtnika Slovenskih novic, ki seveda ni bil prazen. Ker peko na žaru vedno prevzame sam, mu bo prav prišla paleta Kotanyijevih začimbnih mešanic, med drugim za čevapčiče in perutničke ter Toskane, ki sta jo zaokrožila črni poper v zrnju in dimljena sol: »Ko zakurim žar, se skrijem v senco pod kivijem, na soncu pa se peče, če fino pritisnejo sončni žarki, kar z obeh strani.« Kivi na Gorenjskem? »Letos ga bo bolj malo, a se je zgodilo, da smo imeli kar petsto sadežev v enem letu. Če je prava klet, traja do maja naslednje leto,« se pohvali Brigita.Marko je neke vrste tavžentmohar, kot pravijo takemu možaku na Gorenjskem, torej človek, ki se prime vsakega dela in ga zna opraviti, zato ni čudno, da dela kot hišnik. Večkrat se skupaj z Brigito odpravita na sveto goro Kranjčanov in okoličanov, na Jošt, in ob tem izvemo, da so njune Zgornje Bitnje postale že kar del gorenjske prestolnice: »Tabla za oznako kraja je še, a se je že zlil z mestom.«Morda bosta na klanec, letos sta ga prehodila že vsak osemdesetkrat, kdaj vzela še JBL GO2, majhen vodoodporen in trpežen bluetooth zvočnik z odličnim zvokom, ki med drugim omogoča tudi prostoročno telefoniranje, lahko pa da ga bo mimogrede za svojega vzel kdo od njunih potomcev. Za konec smo Brigiti predali še bon za meso Mesarstva Anton, da bo šla v nabavo. Vikend se bliža in Marko bo gotovo želel posedeti pod kivijem in obrniti na žaru kaj okusnega.