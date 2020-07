Z nagrado bo proslavila rojstni dan

Medova dobrodošlica

Slovenske novice tudi to poletje nagrajujemo naše veste bralce. Skupaj z Dano, Radensko, Inersnack – Chiom, Mesom Kamnik, Kotanyijem, Svilanitom, Učili International – Felixom, nekaj reči pa smo primaknili še sami, bomo vse poletje razveseljevali srečne izžrebance z naborom nagrad, ki vam lahko še polepšajo dni. Vsak dan od 4. julija do 8. avgusta bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel ta bogati poletni paket. Sodelujete lahko tako, da izpolnite prijavnico in jo pošljete na naš naslov: Slovenske novice, Dunajska 5, 1000 Ljubljana.

Če bi sedli v avto in se odpeljali približno 34 kilometrov iz Ljubljane proti jugovzhodu, bi se slabih deset kilometrov od Šmartna pri Litiji znašli v idilični, z zelenimi griči posuti pokrajini. Na holmcih se lesketajo gozdovi, travniki in njive, tu in tam pa se med drevjem nasmehne samotna hiša ali kmetija. V tem raju v srcu Slovenije smo se znašli po zaslugi naše nagradne igre Poletje s Slovenskimi novicami oziroma bolje, po zaslugi naše prve nagrajenke, ki tem čudovitim koncem lahko reče preprosto dom.Kmetija družine Štrus stoji v Ščitu, na vrhu enega od gričev v teh čudovitih koncih in je pravzaprav edina kmetija na njem. Najbližji sosedje so na sosednjem griču, zato lahko družina doma resnično uživa v blaženem miru. Samotna lokacija, ki ima sicer tudi svoje slabe strani, je bila velika prednost v času epidemije, saj bi virus v te kraje težko zašel. Jih pa brez težav redno obiskuje poštar, ki družini vsako jutro prinese svež izvod Slovenskih novic.Ko se ustavimo pred častitljivo staro hišo, katere vhod krasita mogočna trta in čudovit, poletno razpoložen vrtnični grmiček, nas najprej pozdravi družinski pes Medo, velik mešanec, ki ima v sebi kri belgijskega ovčarja in šarplaninca in ni le družinski ljubljenček, ampak tudi odličen čuvaj. Na dvorišču nas pričakajo glava družine, njegova mamain naša nagrajenka Lucija, ki ji naš prihod izvabi nasmeh na usta. »Seveda sem se razveselila nagrade. Vedno sodelujem, pa ni bilo še nikoli nič,« nam nasmejana zaupa. Z možem sta naročnika našega časopisa že kakih deset let. Prebirata ga oba, a Lucija bolj podrobno. Tako ji seveda ni ušlo, da bomo to poletje znova nagrajevali naše zveste bralce. Z osvežilno pijačo Dane in Radenske, slastnimi prigrizki Chio, dišečimi začimbami Kotany, bonom za nakup mesa Mesa Kamnik, mehkimi brisačami Svilanit ter kratkočasnimi knjigami založbe Učila – Felix. Naj ne pozabimo še na žar na oglje MQ, set za peko, komplet kuhinjskih krp, senčnik za avto in Hawaiian Tropic pršilo za sončenje! Vse te lepe nagrade smo ob našem obisku zložili na mizo pred hišo družine Štrus.Družini Štrus ni nikoli dolgčas. Krave, kokoši, tri kobile, pa še njive in vrt, poskrbijo, da je dela vselej čez glavo. Lucija se, že odkar je prišla na domačijo, posveča družini in kmetiji, od invalidske upokojitve po poškodbi rame pa se delu doma polno posveča tudi Gustl. Za dodaten par pridnih rok poskrbita še dva sinova, hčerka, ki je najstarejša med tremi otroki, pa se je pred kratkim poročila in odselila. Kljub obilici dela si zakonca znata utrgati čas in si narediti veselje, hobija, ki sta nam ju zaupala, pa sta še kako zanimiva. Za zabavo imata tako pred hišo posajene bananovce, ki sicer ne obrodijo, a ustvarjajo vtis, da ste se znašli v kakem kotičku sveta blizu ekvatorja, Gustl pa si je pred časom uresničil veliko željo, da bi imel pava. Ponosni pav je, pravi njegov lastnik, tudi koristen, saj se oglasi, če se v bližino kmetije prikrade lisica. Nepridiprave, ki jih tudi tu in tam zamika samotna kmetija, pa na srečo zadnja leta uspešno odganja Medo. Ker številne živali na kmetiji pač ne morejo ostati same, družina pravzaprav ne hodi na dopust. Nagrada, ki sicer pride zelo prav, če se odpravljate na počitnice kam na lepše, bo družini prišla prav za prihajajoči posebni praznik, rojstni dan naše nagrajenke. Ta se bo zgodil čez dobrih deset dni, proslavili pa ga bodo s piknikom v širšem družinskem krogu.