Z motornimi zmaji pticam kažejo pot

Nezakonit lov in zadrževanje prostoživečih ptic v ujetništvu v Sloveniji nikakor nista tako majhen problem, kot bi si mnogi predstavljali. Po ocenah Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (Dopps) je pri nas nezakonito ulovljenih ali ubitih od 14.000 do 49.000 ptic. Nezakoniti lovci uporabljajo različne metode lova. Samo s pomočjo pasti, mrež ali limanic so v zadnjih 20 letih ujeli od 10.000 do 26.000 osebkov. Na drugem mestu je nezakonit lov s strelnim orožjem (od 4000 do 23.000 osebkov), na tretjem po pogostnosti pa zastrupljanje (od 150 do 500). Od leta 2018 so zabeležili okoli...