Petra Plestenjak Podlogar je z modeli za kruh postala najmlajša mojstrica (FOTO)

Petra Plestenjak Podlogar iz Škofje Loke je rokodelka, svojevrstna umetnica, ki se ukvarja z izdelavo lesenih modelov za loški kruhek in drugimi rezbarijami. Rezbariti je začela že zgodaj, saj pravi, da je svoj prvi leseni model ustvarila že pri enajstih, dvanajstih letih in da bo čez nekaj let star že 50 let. Še vedno ga ima. Model je temne barve, ker je lužen (po domače pajcan).

Žal ji je, da ni vpisala datuma, tako da ne ve povsem natančno, kdaj je nastal. Na pobudo Rokodelskega centra DUO Škofja Loka v sodelovanju z Loškim muzejem in Muzejem v Železnikih je izdelava modelov skupaj s peko (loških, dražgoških) kruhkov vpisana v register nesnovne kulturne dediščine, štiri gospe s Škofjeloškega pa kot nosilke znanja.

Komaj prepričala deda

Pravijo, da je tradicija izdelovanja modelov za male (loške) kruhke stara več stoletij. »Nune klarise na Škofjeloškem so se začele ukvarjati s peko medenega kruhka, oblikovanega v lesenih modelih, že vsaj na začetku 18. stoletja,« pove gospa Petra.

»Sprva je bilo namenjeno samo višjim slojem. Po letu 1782 pa so to nadaljevale nune uršulinke, ki so imele šolo za dekleta. Po modelih, ki so jih uporabljale, se vidi, da so jih izdelali vešči rezbarji. Najverjetneje se je peka takega peciva zanesla med preostalo prebivalstvo prav prek učenk, ki so se pri nunah učile kuhati. Modele za loški kruhek so začeli rezljati tudi razni samouki.«

Knjižno kazalo

Zanima nas, zakaj se je odločila, da bo svojo ustvarjalno pot posvetila izdelavi lesenih modelov za mali (loški) kruhek. »Prepričana sem, da bi se verjetno ukvarjala s čim ročnim,« odgovarja sogovornica.

»Ker pa sem že od zgodnjega otroštva občudovala svojega starega očeta Iva pri delu z lesom in dletom, mi je bilo nekako samoumevno, da sem si želela rezbariti. Potrebnega je bilo nekaj prepričevanja in dokazovanja, da me je stari oče spustil k svojim dletom. Ko je občutil, da sem vztrajna, da znam paziti na svoje prste in si sama izbirati potrebna dleta, sem ga le prepričala, da sem mu lahko sedla na nasprotno stran mize, med nama so bila pa dleta. No, potem je šlo pa samo naprej, že celih 47 let.«

Pot od začetnega kosa lesa do končnega izdelka ni tako kratka in enostavna. »Odvisno od tega, kaj izdelujem,« pravi Plestenjak Podlogarjeva.

Rezbarka Petra Plestenjak Podlogar Fotografije: Primož Hieng

»Pri klasičnem modelu, ki mu povečini že mizar izreže želeno odprtino, jo najprej »popravim«, potem začnem obdelavo med naklonom in ravno površino vzorca. Ko končam, začnem rezbariti žlebičke na naklonu, borduro vzorca in glavni vzorec ter vrežem podpis PP z letnico. Potem še z dletom obdelam vogale in robove modela ter ga celega ročno pobrusim z brusnim papirjem. Če je model namenjen za okras, ima bolj gost, čipkast vzorec. Tega še povoskam in zloščim. Pri modelu, ki bo namenjen odtiskovanju in peki medenega peciva, naredim bolj odprte vreze, da bo testo lažje odstopilo, in ga pustim v naravnem lesu. Pri okrasnih umetniških rezbarijah, za katere uporabim zanimiv les z napakami, pa je vsaka obdelava različna, odvisna od kakovosti lesa in vzorca.«

Naziv mojstrice

Leta 1978 je pri komaj 15 letih sodelovala na razstavi domače in umetnostne obrti v Slovenj Gradcu in pridobila naziv mojstrice, še en tak naziv je prejela leta 1990. Takrat je bila prvo leto gimnazijka, se spominja gospa Petra: »Mama je prijavnico zasledila v nekem časopisu in naju s starim očetom na to opomnila. Stari oče je rekel, da ga to ne zanima in ne bo sodeloval. Jaz pa sem želela sodelovati s svojimi začetnimi izdelki, ki sem jih naredila v treh, štirih letih. In dobila naziv mojster. Še danes se spominjam, da sem bila najmlajša prejemnica tega naziva. Starega očeta sem potem hecala, da je vajenka postala mojster. Leta 1990 sem ponovno dobila naziv mojstrice, takrat na mednarodni razstavi. Vsaki dve leti pa še znak kakovosti, dokler niso uvedli certifikata rokodelstva Slovenije.«

Najprej preberi, potem pojej.

Njeni modeli za loške kruhke so unikatni in enkratni. Od kod prihajajo ideje? »V prvotnih izdelkih se je sproščala moja mladostna domišljija, seveda so mi bili za vzor tudi izdelki mojega starega očeta. Potem sem sledila vzorcem lesenih modelov starih mojstrov, razstavljenih v Loškem muzeju. Zadnja desetletja pa si rečem, če so pred stoletji mojstri delali svoje vzorce na enak način, kot jih zdaj delam jaz, zakaj bi jih kopirala. Raje delam in kombiniram svoje vzorce, ki se mi sproti porajajo. Včasih svoje rezbarije kombiniram s klekljano čipko iz metaliziranega sukanca, kvačkano bakreno žico ali samo bakreno žico.«

Poleg izdelave modelov od leta 2011 kruhke sama tudi peče, znanje pa prenaša na mlado generacijo.

Poleg izdelave modelov od leta 2011 kruhke sama tudi peče, znanje pa prenaša na mlado generacijo. Izvaja delavnice v vrtcih ter na osnovnih in srednjih šolah. Tudi njo je, poleg rezbarjenja, navdušila in zasvojila peka medenega peciva. Všeč ji je, ko vidi lep pozitivni odtis svojega v negativu izrezbarjenega modela. Pa še svoje vzorčke si lahko izmišljuje.

15 let stara je pridobila naziv mojstrice in še enkrat leta 1990.

Svoje kruhke je poimenovala Poglej in pojej. S tem širšo javnost spodbuja, naj jih tudi sami pečejo in podarjajo svojih najbližjim. »Naziv mojih kruhkov Poglej in pojej je prišel čisto spontano. Izrezbarila sem napis vse dobro, in ko sem delila kruhke med prijatelje, sem rekla: »Najprej preberi, potem pa pojej.« Naziv Poglej in pojej sem prilagodila tudi nekaterim tujim jezikom in ga celo vrezala v leseno struženo skledo, v kateri postrežem odtisnjene medenjačke. Nekateri mi rečejo, da so prelepi, da jih je škoda pojesti. Jaz pa menim, da je nekaj, kar je ustvarjeno iz prehrambnih sestavin, za pojesti. Lepo pa je, da se vzorček prej pogleda,« je sklenila Petra Plestenjak Podlogar.

Izrezbarjeni modeli

Les, dleta in bat

Njen prvi model se je ohranil vse do danes.