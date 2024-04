Z Medvodkom do Ljubljane, z avtobusom na Katarino

Uspešno sodelovanje lokalne, regionalne in nacionalne ravni pri črpanju evropskih sredstev je Občini Medvode prineslo kar dve izjemni pridobitvi, ki na široko odpirata pot trajnostni mobilnosti. Pri obeh projektih je ključno vlogo odigrala Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.

Direktorica RRA LUR mag. Lilijana Madjar je poudarila pomen dobrega sodelovanja vseh ravni za napredek v razvoju: »Tudi v Medvodah smo bili priča sinergijskim učinkom, ki jih lahko evropska sredstva ustvarijo v eni občini, če je ta razvojno naravnana in dobro sodeluje z regionalno razvojno agencijo, ki je kompetenten partner pri črpanju sredstev za financiranje razvojnih naložb.« Poudarila je tudi izjemen posluh za dobre projekte pri pristojnem ministrstvu.

Električna kolesa bodo omogočila trajnostno premagovanje krajših razdalj znotraj občine.

Imamo srčno željo, da se sistem znotraj občine razširi in da kolesarjenje postane rdeča nit prometa v Medvodah.

Želijo si še vsaj dvakrat toliko postaj.

Tudi z urbano

Tako so ustvarili sistem za izposojo e-koles, ki je kompatibilen z Ljubljano. Uvedba sistema za javno izposojo električnih koles bo občankam in občanom omogočila trajnostno premagovanje krajših razdalj znotraj občine (vzpostavljene so štiri postaje) pa tudi potovanja v prestolnico, saj je sistem povezljiv z ljubljanskim in kot takšen novost v regiji.

»Raziskave kažejo, da bi kar 10 odstotkov ljudi pri nas raje kolesarilo, če bi za to imelo ustrezno infrastrukturo,« je pojasnila Jadranka Plut s sektorja za finančne mehanizme ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, zato si prizadevajo podpreti projekte, ki spodbujajo razvoj trajnostne mobilnosti. »Vzpostavitev sistema za izposojo e-koles v Medvodah je del projekta SmartMOVE: Pametne rešitve za trajnostno mobilnost v Sloveniji. Projekt se izvaja v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Nosilec je ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, ki s tem prispeva h krepitvi odnosov med Republiko Slovenijo, Kraljevino Norveško, Republiko Islandijo in Kneževino Lihtenštajn,« je pojasnila.

Medvoški župan si želi, da se sistem znotraj občine še razširi.

Medvoška kolesa Medvodek so del sistema Nomago Bikes, izposoja pa je mogoča tudi s kartico Urbana. Marjan Beltram, izvršni direktor za turizem in storitve mobilnosti podjetja Nomago, je poudaril, da bi moral biti cilj vsake občine trajnostna povezanost z okoliškimi občinami in bližnjimi središči. »Kako učinkovita so e-kolesa, bodo občani hitro spoznali tudi na svojih poteh, ki bodo lahko ob glavni prometni konici marsikdaj celo hitrejše kot z osebnim vozilom,« je dodal.

Brezplačna avtobusna linija bo ob koncih tedna povezovala Medvode s podeželskimi naselji Polhograjskih Dolomitov.

4 postaje e-koles so vzpostavili.

Približajmo Polhograjce

Župan Medvod Nejc Smole je izrazil veliko zadovoljstvo, da so v sklopu projekta SmartMOVE Medvode kot pilotna občina dobile priložnost za testiranje uporabe e-koles z namenom zmanjševanja motornega prometa pri dnevnih migracijah: »Imamo srčno željo, da se sistem znotraj občine razširi in da kolesarjenje postane rdeča nit prometa v Medvodah.« Želi si, da bi imeli v dveh letih vsaj dvakrat toliko postaj, zato računa na občane, da bodo e-kolesa s pridom uporabljali. Toplo bi pozdravil vzpostavitev mreže e-koles tudi v sosednjih občinah in verjame, da bo to eden večjih povezovalnih projektov v naslednjih letih, pri katerem računajo na RRA LUR.

Sistem e-koles so namenu predali, z leve, Marjan Beltram, Nomago, Lilijana Madjar, RRA LUR, Jadranka Plut, MKRR, in Nejc Smole, župan Občine Medvode.

Druga novost v občini pa je brezplačen avtobus Medvode–Katarina. To je brezplačna linija, ki bo ob koncih tedna povezovala Medvode s podeželskimi naselji Polhograjskih Dolomitov. Ukrep zmanjšuje prometno obremenjenost hribovja, spodbuja uporabo javnega prometa, omogoča dostop ranljivim skupinam ter spodbuja aktivno preživljanje prostega časa v naravi. Projekt Približajmo Polhograjce se izvaja v sklopu LAS Za mesto in vas, ki ga koordinira RRA LUR in sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Brezplačne avtobusne vožnje bodo pilotno potekale vsako soboto in nedeljo do konca maja 2025. Pozimi bodo izvajali po štiri, poleti pa šest povratnih voženj na dan.