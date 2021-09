Z ljudsko pesmijo v svet (FOTO)

Maroltovo priznanje je šlo v roke najzaslužnejšim.

članov je prejelo zlato priznanje.

Člani Kulturnega društva Kraški šopek, ki jih že vrsto let vodi predsednica, negujejo oblačilno, plesno, pevsko in glasbeno dediščino Krasa. Na Bunčetovi domačiji v Dutovljah so s 537. nastopom pod naslovom Marička je štemana slavnostno zaznamovali 15-letnico svojega delovanja, razpoznavnega tako na Krasu kot širše.Na prireditvi, ki jo je povezovala, so obiskovalcem predstavili poldrugo desetletje delovanja, ko so razkrivali preteklost svojih prednikov, si vzeli čas za petje, ples in oblačenje v tradicionalna oblačila z vso hvaležnostjo do bogate kraške dediščine. Po pozdravnem nagovoru predsednice KS Dutovlje in KD Krasso na oder stopili ljudske pevke, plesalci folklorne skupine in godci. Neda Lah je poudarila, da so člani Kraškega šopka sodelovali pri številnih prireditvah na Krasu in ponesli prelepo ljudsko pesem in zaplesali v narodnih nošah tudi po evropskih državah, kjer so bili vedno lepo in toplo sprejeti. Ob petletnici delovanja so izdali zgoščenko, na kateri so posnetki ljubezenskih, svatovskih, baladnih, mrliških pesmi in kolednic. Desetletnico pa so kronali z izidom knjige Kaj so nam zapustili na Krasu.Čeprav je starostna struktura članov folklorne skupine, ki je bila ustanovljena februarja 2006., visoka in jih tarejo zdravstveni problemi, pa jim zažari obraz, poskoči noga, srce zaigra in pozabijo na težave, ko so oblečejo v folklorne kostume in godci začnejo igrati na svoje inštrumente. Ples jim pomeni način življenja, druženja s prijatelji, zabavo in ohranjanje zdravja. V projektu izdelave svečane tržaško-kraške narodne noše jih je usmerjala priznana raziskovalka in publicistka. Tokrat so zaplesali splet plesov o kruhu z naslovom Od zrnja do kruha, ki ga je pripravila Neda Lah. V zahvalo za trud in požrtvovalno vodenje društva je predsednica prejela prekrasen spominek v kamnu, ki ga je oblikoval kamnosekVodja sežanske izpostave JSKDje za več kot 15-letno delovanje na folklornem področju podelila zlata Maroltova priznanja šestnajstim članom društva in se jim zahvalila za trud. Članice društva pa so na ogled postavile zanimivo razstavo ročnih del, ki so nastale v času epidemije.