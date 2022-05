Na včerajšnji dan pred 43 leti se je zgodilo še drugo junaško dejanje zmagovite jugoslovanske odprave Everest 79. Potem ko sta po 45 dnevih trdega dela na gori 13. maja 1979 najvišji vrh na svetu osvojila Nejc Zaplotnik in Andrej Štremfelj, je 15. maja to uspelo tudi trojni navezi Stane Belak - Šrauf, hrvaški član odprave Stipe Božić in višinski nosač Ang Phu. Žal je trojico, potem ko so v lepem vremenu kar 45 minut uživali na vrhu, med sestopom zajel hud snežni vihar, zaradi katerega so morali preživeti peklensko noč in bivakirati na višini 8300 metrov. Naslednjega dne, že izven največjih te...