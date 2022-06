Z legendo odtekel častni krog (FOTO)

Kar 150 tekmovalcev iz 15 držav je konec tedna gostil stari del gorenjske metropole, kjer so dobro pripravljeni športniki po mestnih ulicah tekli šest oziroma dvanajst ur.

Med gosti tekmovanja SLO12RUN Varuh zdravja Vzajemna, ki je v Kranju poskrbelo za pravi praznik teka, je bil tudi legendarni grški tekač Yiannis Kouros. Z gostiteljem Dušanom Mravljetom je odtekel prvi, častni krog, in ob koncu teka z zanimanjem ter v družbi domačinke Neže Mravlje, ki prav tako lovi dolge razdalje, spremljal prihod tekmovalcev v cilj.

Med ženskami je po pričakovanju slavila Poljakinja Patrycja Bereznowska, svetovna rekorderka v teku na 48 ur in lastnica ženskega rekorda na Špartatlonu. V dvanajstih urah je po Kranju tokrat odtekla 101 krog, vsak dolg po 1292 metrov – skupno torej skoraj 131,5 kilometra! Po prihodu v cilj nam je povedala: »Z rezultatom sem zelo zadovoljna in res je bilo lepo teči po Kranju. Je bilo pa danes zame preveč vroče, zaradi česar je bila tekma zelo zahtevna.«

V Kranju so tekače spodbujali številni navijači. FOTO: Špela Ankele

Drugo mesto je z dobrimi 124 kilometri odnesla Nataša Robnik, tretja je bila še ena Slovenka, Marjeta Gomilšak. »Med tekom sem imela hudo krizo, bolel me je želodec. Skoraj sem že sezula športne copate, a sem si nato rekla, da si zaslužim naslov državne prvakinje. Dve uri in pol pred koncem teka sem vstala od mrtvih,« je enega od svojih najtežjih tekov opisala Nataša Robnik, ki je postala z omenjenim rezultatom tudi državna prvakinja.

Vrh krojili Slovenci

Med moškimi je v dvanajstih urah največ, dobrih 146 kilometrov, premagal Uroš Srnec, sledila sta Španec Ivan Penalba Lopez (lastnik španskih rekordov na 12 in 24 ur kot tudi španski rekorder na 50 in 100 milj) in Marko Tomažin. »Rezultat je nad pričakovanji, saj sem si mislil, da bi se mogoče dalo preteči 140 kilometrov, a je šlo na koncu čez to številko,« je odličen rezultat povzel Uroš Srnec. V telegrafskem slogu je zahteven tekaški izziv takole orisal drugouvrščeni Španec: »V Kranju, ki je zelo lep, je bilo danes zelo vroče. Organizacija je bila vrhunska.« Rezultati šesturnega teka? Največ, skoraj 76 kilometrov, je pretekla Finka Noora Honkala, nato pa sta ji med ženskami sledili Italijanka Elena Fabiani in Slovenka Berny Čeplak Poznič.

»Vedela sem, da bo danes zelo vroče, tako da nisem pričakovala, da bom dosegla rekord. Ta tekma je bila zame idealen trening za prihodnje izzive, saj imamo v Berlinu kmalu svetovno prvenstvo na 100 kilometrov,« je opisala zmagovalka s Finske.

Legendarni grški tekač Yiannis Kouros je z gostiteljem Dušanom Mravljetom odtekel prvi krog.

V moški konkurenci so vrh šesturne preizkušnje krojili Slovenci: Aleš Debeljak, Anže Sobočan in Primož Zupan. Zmagovalec Aleš Debeljak je pohvalil organizatorje tekmovanja in povzel: »Sprva se nisem imel namena prijaviti, a sem se na prigovarjanje vseeno odločil, da tečem. Bilo je zelo naporno, sploh zaradi poškodbe prepone, ki me pesti.«

Pot se je vila po starih mestnih ulicah, kar je pri tovrstnih tekaških preizkušnjah prej izjema kot pravilo. FOTO: Špela Ankele

Marjan Zupančič in Uroš Srnec, zmagovalec 12-urnega teka

V šestih urah je Finka Noora Honkala pretekla skoraj 76 kilometrov.

Na šesturni preizkušnji je v moški konkurenci zmagal Aleš Debeljak.

Španski as Ivan Penalba Lopez si je pritekel drugo mesto na 12-urni preizkušnji.