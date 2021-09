Z lebdečim gramofonom zbrali preko 800.000 evrov, podjetje zdaj v stečaj

Niso našli pravega trga

Podjetje MAG-LEV Audio iz Nove Gorice, ki je izdelalo prvi lebdeči gramofon na svetu in po uspešnih kampanjah na platformah za množično financiranje zagnalo njihovo serijsko proizvodnjo, je v stečaju. Pred tremi leti so imeli v podjetju ambiciozne cilje glede prodaje, a pravega trga niso našli. Okrožno sodišče v Novi Gorici je stečaj nad družbo sicer začelo 10. septembra, to je razvidno iz objave Ajpesa. Podjetje vodita direktorjain, velja pa za eno uspešnejših slovenskih podjetij pri pridobivanju sredstev na platformah za množično financiranje.Ekipa MAG-LEV Audio je prvi lebdeči gramofon izdelala v letu 2016 in z njim na platformah za množično financiranje zbrala več kot 800.000 evrov. Po uspešnih kampanjah na teh platformah se je družba v letu 2018 v najetih prostorih v Novi Gorici lotila serijske proizvodnje lebdečih gramofonov, podjetje je tudi zaposlovalo. Ob začetku serijske proizvodnje so načrtovali izdelavo približno 1500 lebdečih gramofonov na mesec. Največ so si obetali od trgov ZDA, Evrope, Avstralije in Japonske. Računali so, da bo prodaja investicijo pokrila v nekaj mesecih.A vse ni šlo gladko in družba pravega trga ni nikoli našla, o čemer je, kot je pred dnevi pisal časnik Finance, poročala svojim kupcem in financerjem tudi na platformah za množično financiranje. Konec junija lani je podjetje denimo zapisalo, da mu je s prodajnimi akcijami v novembru in decembru 2019 uspelo prodati vsaj en gramofon na dan, z letom 2020 pa se je prodaja močno upočasnila in ni omogočila pokritja stroškov. Razlog naj bi bila previsoka cena proizvoda. Ta bi se, če bi želeli pospešiti prodajo, morala gibati med 600 in 900 evri, česar pa zaradi kakovosti in drage tehnologije ni mogoče zagotoviti, so navedli v podjetju, ki je gramofone prodajalo po cenah od 1000 do več kot 3000 evrov.Direktor podjetja Furlan je za Finance dejal, da so težave delno nastale, ker so podcenili vrednost investicije, delno pa so povezane tudi z epidemijo. »Trudili smo se do konca, saj vemo, da je izdelek vrhunski, in smo še vedno ponosni nanj. Še vedno upamo, da zgodba ni končana in se bo kljub stečaju enkrat nadaljevala.« Pravi, da so se ušteli pri oceni investicije, ki je bila precej višja od načrtovane. Ko so ostali brez denarja, so začeli iskati poslovnega partnerja, ki bi vložil denar v podjetje, a pri tem niso bili uspešni. »Poznamo ljudi z denarjem, ampak v ta projekt ni želel nihče. Očitno gre za precej nišno zadevo.«