Z lažjo do buče velikanke

Nastopil je čas pobiranja plodov narave in na nekaj izjemnih nas je opozorila 82-letna Ivanka Pelcl iz Boračeve pri Radencih. Pelclovi imajo kakor marsikatero podeželsko gospodinjstvo lepo urejen vrt, na katerem pridelujejo vrtnine za domače potrebe, če pa je pridelek obilnejši, si ga delijo s sorodniki in prijatelji. Za vrt, ki je pri hiši in dokaj velik, s pomočjo drugih članov družine lepo skrbi gospodinja Ivanka, včasih pa na njem zraste tudi kak izreden pridelek. Pred leti nam je pokazala paradižnik, ki je tehtal kilogram in pol, tokrat pa je predstavila jedilne buče, ena je bila dolga kar 78 centimetrov.

Ivanka z več kot polmetrsko bučo.

Ivanka vseskozi živi na tej posesti. »Ko sem se poročila, sva z možem Antonom prevzela tedaj 6 ha veliko posest. Jaz sem se posvetila družini in delu na posesti, mož pa se je kot mizar zaposlil v Radenski. Z njegovo plačo in zaslužkom od kmetovanja smo zgradili novo hišo in gospodarska poslopja. Ker smo dokupovali zemljo, smo redili veliko živine, na koncu pa so imeli mladi gospodarji farmo prašičev. A rejo smo opustili. Zemljo obdelujemo, pridelke pa prodamo. Z možem seveda ne gospodariva več, kmetijo sva prepustila sinu Srečku in snahi Sabini. Da bi bili stroji izkoriščeni, mlada gospodarja omogočata kmetijske strojne storitve.« Še veliko zanimivega smo izvedeli zaradi obiska njene buče velikanke. Domačija Pelclovih ima sicer veliko obiskov, Ivanko in njihov dom obiskujejo štirje vnuki in šest pravnukov, česar sta nadvse vesela. Ivanka nam je za konec postregla s starim rekom, ki ji ga je povedala mama: »Tisti, ki sadi buče, je moral ob sajenju veliko lagati, da bi imel obilen pridelek.«